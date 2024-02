Rendesen visszavágtak az őszi vereségért – mondta Frank László szakosztályvezető a mérkőzés után, majd hozzátette: tudása alatt teljesített a csapat és teljesen megérdemelt vendégsiker született. Két elfogadható eredmény kevés ezen a szinten. Az első sorban Szalánczi Péter hozta a tőle megszokott játékát, de ez kevésnek bizonyult a remekül játszó ellenféllel szemben. Horváth Ákos az ifi mérkőzés hatvan dobása után a felnőttmeccsen már pechesebb volt. A második sorban Solt Martin szintén az ifi után közepes teljesítménnyel is hozta a pontot. Pápai Tibort idősebb Modrovits István váltotta, de elég gyengére sikeredett, így ott nem volt esély a pontra. A zárósor előtt ez akár ledolgozható hátrány is lehetne. Hősi Rezső és Korcz Róbert vette fel a szinte lehetetlen harcot a szuperligás csapatokba is bőven helyet kapható páros ellen. Hiába küzdöttek, harcoltak a mieink, esélyt sem hagyva, parádés eredményeket produkált az oroszlányi páros.