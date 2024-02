Kicsit csalódottak a Varga testvérek a diákolimpián elért helyezés miatt, hiszen egyetlen csapat volt eredményesebb náluk, a körbeverés miatt ez mégis csak az ötödik helyre volt elég. Pedig éremmel szerettek volna hazatérni, és a teljesítményük alapján meg is érdemelték volna. Mindennek ellenére jó érzésekkel zárta a versenyt a csapat két tagja; nem a helyezésre fognak emlékezni, hanem az első közös felkészülésre.

Varga Kamilla 2017-ben érettségizett a Líceumban, profi kosaras, bár most egy sérülés kényszerpihenőre ítélte. Másodedzőként segítette a líceumi lányokat Kaltenecker András mellett, míg húga, Varga Boglárka (10. B) a csapat játékosa.

– Már érettségi előtt megszereztem az edzői képesítést, így most örömmel vállaltam a feladatot. Valaha én is több diákolimpián képviseltem a Líceumot, jó volt visszatérni az iskolába. Az külön élmény volt, hogy a testvérem is a csapat tagja – mondja mosolyogva Varga Kamilla, aki a Soproni Darazsaknál kezdte kosaras pályafutását. Érettségi után Zalaegerszegre szerződött, játszott Bécsben is, és éveken át volt a Sopron Basket játékosa. Egy tavaly áprilisi sérülés és műtét miatt most nem játszik, de a Darazsaknál az U11-es és az U14-es C csapatnál is vezetőedző.

– Élveztem a munkát, ügyesek is voltak a lányok, hatalmas előnnyel nyerték az elődöntőket. Érmet szerettünk volna, talán majd legközelebb – bizakodik Kamilla.

Boglárka bólogat – rajta biztos nem múlik majd.

– Én a nővérem miatt kezdtem el kosarazni, szinte természetes volt, hogy ha ő ezt sportolja, akkor én is. Tudniillik nagyon jó tesók vagyunk – árulja el Varga Boglárka, aki a Darazsaknál az U16-os és az U18-as csapatban is irányító poszton játszik.

– Jó tanácsokkal eddig is sokat segített, de az új helyzet volt, hogy a csapatot, és persze engem is instruált. De ez kifejezetten pozitív élmény volt, és szerintem nemcsak nekem, a többieknek is – teszi hozzá Boglárka.

