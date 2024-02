A hétvégén vége lesz a télnek. Ha az évszakot és az időjárást tekintve nem is, a magyar labdarúgásban mindenképpen, ott már beköszönt a tavasz. A Nemzeti Bajnokság két legmagasabb osztályában pályára lépnek a csapatok, hogy onnan folytassák, ahol tavaly decemberben befejezték a játékot.

Minden szurkoló és talán valamennyi élvonalbeli résztvevő is biztosra veszi, hogy az NB I-ben a májusi bajnok­avatáskor a Ferencvárost köszöntik majd. Függetlenül attól, hogy jelenleg a Paks vezeti a táblázatot, egy ponttal megelőzve a második helyezett fővárosi zöld-fehéreket. Ami a kiesést illeti, feltételezhető, hogy a mezőny végén található három csapat közül kerül ki a két búcsúzó. A Mezőkövesd, a ZTE és a Kisvárda a leginkább veszélyeztetett együttes, hacsak nem csatlakozik majd hozzájuk valamely más csapat egy hosszabb negatív sorozattal.

Az élvonalhoz hasonlóan rajtol az NB II is, jelentős megyei érdekeltséggel: három csapat három különböző céllal. Az ETO-nál egyértelműen a feljutás lebeg mindenki szeme előtt. Tulajdonképpen mindegy, hogy bajnokként vagy ezüstérmesként érik ezt el – az arany persze szebben csillogna –, a lényeg az, hogy kilenc év után újra a legjobbak között szerepeljen a klub. A szándékot jelezték a téli átigazolások is, a nevek alapján jó futballisták kerültek Győrbe.

Az őszi idény második felére feltámadó Gyirmótnál az élmezőnybe lépés, az első hatba kerülés az év végi cél. A játéktudás alapján a kék-sárgáknak erre minden esélyük megvan.

A legnehezebb helyzetben a Credobus Mosonmagyar­óvár várja a tavaszt, a Lajta-partiaknak hét pontot kellene ledolgozni ahhoz, hogy jövőre is a második vonalban szerepelhessenek. Ehhez képest eddig alig erősítettek, csak a szakmai stáb élén történt változás.