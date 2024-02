A jövő pénteken rajtoló puszani vb-t felvezető budapesti sajtóreggelin Kovacsics Imre, a magyar szövetség elnöke kezdésként gratulált a Madarász Dóra, Ecseki Nándor duónak a manchesteri WTT-viadalon aratott vasárnapi diadalához, mellyel közelebb került a párizsi olimpiához.

Az ötkarikás kvóta a tét a közelgő világbajnokságon is, melyen a legjobb nyolc közé jutás olimpiai indulási jogot ér. Ehhez a rangsorban előkelőbb helyen rangsorolt női csapattól is nagy bravúrra lenne szükség, ugyanakkor a Póta Georgina, Madarász Dóra, Nagyváradi Mercédesz, Bálint Bernadett összetételű négyesnek szerencsés esetben a nyolcaddöntős szereplés is elég lehet a kvalifikációhoz. A vb-n ugyanis több olyan válogatott is szerepel - többek között Kína vagy Németország -, amelynek a párizsi helye már biztos, s ha ezek bármelyike negyeddöntőbe jut, az indulási jogot a vb után megjelenő, márciusi csapat világranglistáról osztják ki. Így pedig a vb-n 16. kiemelt női csapat a rangsorból juthat párizsi helyhez.

Puszanban az ötcsapatos csoportokból az első három jut a 24-es főtáblára, közülük a csoportelsők egyenesen a nyolcaddöntőbe kerülnek. A magyaroknak ugyanakkor a csoportelsőségre nincs reális esélyük, mivel a nők és a férfiak is összekerültek a favorit kínaiakkal.

"Jó hír, hogy a csoportkörben találkozunk Kínával. Mivel a mi csoportunkban vannak, ezek szerint csak a döntőben vagy az elődöntőben találkozhatunk velük ismét - mondta viccesen a szövetség vezetője. - Nem kell attól megijedni, hogy a világ legjobbjával van szerencsénk játszani. Inkább megtiszteltetésnek kell ezt érezni."

A sajtóeseményen - melyen a két szövetségi kapitány és a csapat szinte valamennyi tagja megjelent - Pink Márk, a női válogatott vezetője elárulta, hogy a játékosok év eleje óta folyamatosan egyre jobb formába lendülnek. A kínai és magyar mellett a spanyol, az indiai és az üzbég együttest felvonultató ötöst pedig "jó kis csoportnak" nevezte.

"A kínaiak elleni mérkőzés egy jó tapasztalat lesz, úgy érzem. Az indiaiak és a spanyolok elleni lesz az igazán életbevágó meccs a továbbjutás szempontjából" - mondta a szakember. - Nyilván a nyolc közé jutás lenne a legideálisabb, de úgy gondolom, a 16 közé kerülés reális és elfogadható eredmény lenne."

A Majoros Bence, Szudi Ádám, Lakatos Tamás és András Csaba összetételű férfi válogatottra kifejezetten nehéz feladat vár, Lindner Ádám kapitány szerint kaphattak volna könnyebb ellenfeleket is a sorsolásnál, Kína mellett ugyanis Horvátország, Belgium és Kuba legjobbjaival kell megküzdeniük a továbbjutásért.

"Kaphattunk volna az ötödik kalapból és a harmadikból is jobb ellenfelet" - jegyezte meg Lindner, aki a kubaiak elleni nyitómérkőzést jó erőfelmérőnek gondolja, majd következnek a horvátok, akik papíron valamivel erősebbek csapatánál. - A legutolsó csoportmeccs lesz a belgák ellen és lehet, hogy az egy ki-ki meccs lesz."

Lindner a csapatáról elmondta, hogy a felkészülés jól sikerült, Majoros Bence ugyanakkor hosszabb kihagyáson van túl gerincsérve miatt és társaival ellentétben nem is versenyzett hónapok óta. Január elején el tudta kezdeni az edzéseket és olyan állapotba került, hogy vállalta a vb-szereplést, igaz, azt pénteken még ő maga sem tudta megmondani, hogy milyen formában és mennyit játszhat majd Puszanban. Lindner Ádám tájékoztatása szerint az tűnik biztosnak, hogy a Kuba elleni nyitómérkőzésen még nem lép asztalhoz.

Kovacsics Imre az esemény végén megerősítette, hogy a szövetség korábbi felajánlása, miszerint a nyolc közé jutás fejenként 3 millió forint jutalmat ér a játékosoknak, továbbra is áll.