A FIBA selejtezős weboldalán Dombai Réka neve is szerepel a feltörekvő fiatalok között. A cikk kiemeli, hogy az U17-es és U19-es szinten kiemelkedő játékos most a felnőttek között is megmutathatja magát.

Így ír a játékosról a fiba.basketball: "Dombai a 12-es keretbe való bekerüléssel élete első felnőtt világversenyére készülhet, leszámítva az Európa-bajnoki selejtezőket. Utánpótlás szinten meggyőző teljesítményt mutatott a magyar irányító, aki az U17-es és U19-es világbajnokságokon már brillírozott, jelenleg pedig a SERCO UNI Győrrel az Euroligában szerzett az értékes tapasztalatokat. Ha sikerült neki bekerülni a szűk keretbe annak nagyon fog örülni, ha pedig nem, arra mindenki mérget vehet, hogy a jövőben ott lesz."

A cikk a keretszűkítés előtt jelent meg, mint később kiderült, ott lesz Dombai az olimpiai selejtezőn.