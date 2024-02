Stranigg Zsófia 2020 nyarán igazolt Mosonmagyaróvárra. Az elmúlt 3 és fél szezonban nélkülözhetetlen tagja lett a Motherson Mosonmagyaróvár együttesének, így a klubnál nagy örömmel vették, hogy a balszélső a jövőben is az MKC-t fogja erősíteni, ugyanis két évvel megtoldotta a szezon végén lejáró szerződését.

Kulcsember lett Mosonmagyaróváron Stranigg Zsófia.

Fotó: mkcse.hu

„Nem gondolkoztam a váltáson – mondta Stranigg Zsófia. – Egy játékos életében ritka az, hogy minden klappol, nálam azonban ez így van. Kiváló a szakmai stáb, az itteni munka folyamatos fejlődést biztosít számomra. Érzem a bizalmat, ami szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjak nyújtani. A szurkolókkal nagyszerű a kapcsolatom, ez is hozzátesz a mindennapokhoz, ahogy az is, hogy mi, játékosok nem is csapatot, hanem egy családot alkatunk. Nem voltam még ilyen jó közösség tagja. Élveztem az elmúlt időszakot, és nagyon várom a folytatást is.”

„Nagyon örülök, hogy Zsófi továbbra is a csapatot erősíti – fogalmazott Guntram Thurnher, az MKC elnöke. – Mindenképpen szerettük volna, hogy nálunk maradjon, hiszen nagyon stabil játékosról van szó, aki folyamatosan fejlődik, ráadásul még mindig fiatal. Nagy potenicállal rendelkezik, és reméljük, Óváron tovább tudja építeni saját magát, és ahogy eddig is tette, segíteni fogja a csapatot.”