Austria Wien–ETO FC Győr 2–5 (2–2)

ETO FC: Borók – Öreg, Nagy F. Frajtovic, Nagy Sz., Savanya, Sali, Süle, Ladhani, Vachter, White. Csere: Spilenberg, Szabová, Petrovics, Zágonyi, Kern, Rajkovic, Horváthová. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Frajtovic (2), White, Ladhani, Süle.

A győriek hivatalos honlapjának beszámolója szerint rémálomszerűen kezdődött a mérkőzés győri szempontból, a 10. percben egy felesleges szabálytalanságot követően büntetőhöz jutottak a hazaiak, amelyet értékesítettek is. 1–0. Nem sokkal később egy rossz kapuskirúgás után újabb találatot ért el az osztrák csapat, amely egy 10 méterről elvégzett közvetett szabadrúgást és egy ziccert is elhibázott a mérkőzés elején. Ezután az ETO futószalagon alakította ki helyzeteit. A 30. percben White tört kapura, de a bécsi hálóőr nagy bravúrral hárított. A 32. percben viszont már gólnak örülhettek a zöld-fehérek, Savanya szabadrúgását Frajtovic fejelte a kapuba. 1–2. A 34. percben Ladhani óriási helyzetben hibázott. A 42. percben aztán jött az egyenlítés, Savanya szöglete után White fejelt a kapuba. 2–2. Fordulás után még nagyobb lendülettel játszott az ETO, a 47. percben Ladhani a felsőlécet találta telibe, majd Vachter közeli perdítését védte bravúrral a hazai kapus. A 48. percben Öreg szöglete után újra Frajtovic fejelt a kapuba, így már az előny a győrieknél volt. 2–3. Az 50. percben White remekül tartotta meg a labdát, szépen tálalt Ladhani elé, aki a védők közül kiugorva higgadtan helyezett a kapuba. 2–4. Az 56. percben újra a bécsi felsőlécen csattan a labda, ezúttal Süle bombája találta el a kapufát. Két perccel később egy remek akciót követően Savanya beadására Vachter érkezett, ám a kapus ismét nagyot védett. A 65. percben egy szép győri kombináció végén Öreg beadását Süle látványos fejessel juttatta a hálóba. 2–5. Tíz perccel később harmadszor is megrezdült a hazai kapufa, ezúttal White ballábas bombája csattant a keresztlécen. A mérkőzés hátralévő részében, a sok cserét követően is magabiztosan játszott az ETO, amely megérdemelten nyerte meg a találkozót.

A Rába-partiak legközelebb egy hét múlva újra Bécsbe látogatnak, ahol a First Vienna gárdája ellen mérkőznek meg.