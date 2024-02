A Japán–Kanada meccsen az ázsiaiak 86–82-re győztek, ami azt jelentette, hogy a szigetországiak gyakorlatilag magukkal „vitték” Spanyolországot Párizsba. A magyaroknak viszont innentől csak egy lehetősége volt: le kell győzni a hispánokat.

Telt ház előtt az első negyed elején rendre a spanyolok szereztek vezetést, kétszer Juhász, egyszer Studer egyenlített. Egy 5–0-s spanyol roham végén időt kért Székely Norbert, aki a palánk alatti védekezést erősítendő beküldte Határt, de több embert is lecserélt, hogy szusszanjanak. Be is jött, mert Studer hármasával egy pontra feljöttünk (14–13). Most a spanyol kapitány kért időt, ami után Dombai két kosarával átvettük a vezetést (14–17). A negyed végére sikerült erre az előnyre még rátenni (19–24).

A spanyolok dobták a második szakasz első kosarát, amire Studer válaszolt. Állandósult az ötpontos előny, ami aztán nem sokkal később nyolcra nőtt (14. perc: 24–32). Jött is a spanyol időkérés, de nem sokkal később Studer dudaszós triplájával már tíz volt közte (27–37). Lendületben maradtunk, Studer újabb hármasával 44–27 volt a magyarok javára. A félidőben 19 ponttal vezettünk (27–46).

A második félidőben Aho egy sikeres büntetőjével meglett a közte húsz. A spanyolok majdnem két perc után büntetőből szerezték első pontjukat a negyedben (28–49). A 23. perc végén a spanyolok egy triplával jöttek be húsz pont alá (33–51), de csak Juhász kosár plusz büntetőjéig (33–54).Más felfogásban játszott a spanyol válogatott, mint az első húsz percben, 40–56-nál úgy érezte Székely Norbert, időt kell kérnie. Sikerült is megállítani a felzárkózást (28. perc: 44–59). A zárófelvonás előtt 50–64-es eredményt mutatott az eredményjelző.

Három büntetőt dobhatott a negyedik negyed elején Cazorla, be is dobta, majd egy gyors labadszerzést követően már 10 ponton belül voltak a spanyolok (55–64). Időt kért Székely Norbert, de nem tört meg az ellenfél lendülete (63–64). Kellett Lelik idegnyugtató triplája, majd Studer közelije (63–69). A meccs hajráját +3-ról kezdtük (66–69), Lelik egy hármassal duplázta meg a különbséget. Nem sokkal később egy pontra olvadt az előny (71–72). Az utolsó percben átvették a vezetést a spanyolok (73–72). Székely Norbert újra időt kért, de újabb kosár nem esett, ami azt jelenti, hogy nem jutott ki a magyar válogatott az olimpiára.

Olimpiai selejtező – Nyilatkozatok