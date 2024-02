Székely Norbert szövetségi kapitány azzal kezdte, hogy történelmi mérkőzésen van túl a csapat.

"Pályafutásom egyik legnagyobb diadala ez, én ilyen szurkolást még sosem hallottam Magyarországon. Megmutattuk, mire vagyunk képesek fizikálisan és mentálisan is, ennek az együttesnek van karaktere. Rohantunk, lepattanóztunk, de őszintén szólva nem tudom, hogyan nyertünk. Az elején nehezen indultunk be, de a szurkolók segítségével túljutottunk ezek a szakaszon, és megtaláltuk azt a sebességet, amely Japán ellen kell. Egyébként tudtam a meetingről" – mondta nevetve a szakvezető.

Juhász Dorka közölte, a lassú kezdés ezúttal nem bosszulta meg magát egy olyan stílusú csapat ellen, amilyennel még sosem játszottak: "Tudtuk, hogy nagyon jól dobják a hármasokat, készültünk is erre, és a palánk alatt is remekül működött a védekezés a magas embereinkkel. Igazi csapatmunka hozta meg az áttörést, ugyanígy kell a spanyolok ellen is játszanunk. Kintről és bentről is veszélyesek vagyunk, és a cserejátékosok is mind ponterősen tudnak beszállni."

Az olasz Schio légiósa úgy vélekedett, hogy mentálisan is sikerült az ellenfél fölé kerekedniük.

"Kicsit bele tudtunk mászni a fejükbe, mert elbizonytalanodtak, és üres hárompontosokat is kihagytak. Eleve úgy mentünk ki, hogy van esélyünk, közben éreztük, hogy nő az adrenalin, és tulajdonképpen ugyanazt a gyors indításos játékot vettük elő, ami az ő fegyverük" - fűzte hozzá Juhász Dorka.

Az olimpiai selejtező 3. napjának programja

Vasárnap: Kanada–Japán, 15 óra. Spanyolország–Magyarország, 17.30 óra.