SMAFC 1860 Soproni Egyetem–Békéscsaba 78–83 (20–21, 20–21, 21–20, 17–21)

Sopron, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: dr. Németh P., Horváth A., Benedek.

SMAFC: Tóth D. 8, Csátaljay 14/6, Rátvay 10/3, SCHÖLL 23/6, KOVÁCS B. 13. Cs: Soós 4, HIPSÁGH 6/6. Mándity, Pethő. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – Öt héten keresztül idősebb játékosaim hősiesen küzdöttek, a nálunk erősebb és jobb kerettel rendelkező csapatokat is sikerült megverni, a lendület azonban eddig tartott. Ez a mérkőzés remélem, mindenkit rávilágít arra, hogy a valóságban hol a helyünk. Ennek ellenére mégis a harmadik helyen állunk, még a vereségünk után is. Ezt az idősebb játékosoknak csak megköszönni lehet és példaként mutatni őket, hogy így is lehet. Ilyen akarattal, ilyen mentalitással és ilyen csapatként együtt küzdve. A győzelem mindig a csapat érdeme, a vereség az edzőé, ezért meg fogom tenni a megfelelő lépést, hogy eredményesebbek legyünk a szezon hátralevő részében.

Nagykőrös–Agrofeed UNI Győr 91–69 (24–22, 22–21, 23–15, 22–11)

Nagykőrös, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Fodor, Földi, Polonkai.

UNI Győr: KÁMÁN B. 18/6, Friedl, Garancz 6, Hágen 6, BOHUNICZKY 4. Cs.: Bakon 15/6, Kámán K. 9/3, Horváth Á. 11/9, Sólyom. Edzők: Lógár Bence, Léránt Gábor.

Lógár Bence: – Sajnos nagyon indiszponáltak voltunk, rengeteg támadólepattanót engedélyeztünk ellenfelünknek, és támadásaink nagyon gyengék voltak. Sajnos most először a héten vettem észre, illetve a meccsen is, hogy kezdünk nagyon-nagyon fáradni. Ezzel valamit kezdenünk kell, mert élesnek kell maradnunk.