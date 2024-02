Agrofeed UNI Győr–NKA Universitas Pécs II 83–81 (18–28, 23–19, 16–14, 26–20)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Szalai, Esztergályos, Kiss M.

UNI Győr: KÁMÁN B. 22/6, HÉGEN 19/15, GARANCZ 11/6, SÓLYOM 6, KÁMÁN K. 9/3. Cs.: BAKON 16/9, Dani, Friedl, Horváth Á. Edző: Lógár Bence–Léránt Gábor.

A mérkőzés első félidejében az egyik pécsi játékos zsákolása után leszakadt a gyűrű, így hosszabb szünet után az egyetemi edzőcsarnokban folytatódott a mérkőzés, melyet nagy csatában nyertek meg a győriek.

Lógár Bence–Léránt Gábor: – Jár a gratuláció a csapatomnak. Félre tudtuk tenni a letört gyűrű okozta kellemetlenségeket, a sok hiányzót, és hatalmas küzdelemben tudtunk nyerni. Az első negyedbeli gyengébb teljesítmény után magasabb hőfokra tudtunk kapcsolni és vissza tudtunk jönni. A második félidőben a védekezésünkkel megadtuk az alaphangot, így a támadásaink is gördülékenyebbek voltak. Hatalmasat küzdöttek a játékosaim, elképesztően büszke vagyok rájuk, megmutatták, milyen remek emberek és sportolók. Köszönöm nekik, hogy ilyen fiatalon, felnőtt vezetőedzőként ilyen élményeket élhetek át velük. Nem állunk meg, ez a győzelem még nagyobb erőt ad nekünk. A szurkolóknak köszönöm a remek hangulatot, belehajszoltak bennünket a győzelembe.

Dávid Kornél KA–SMAFC 87–51 (16–18, 22–12, 25–6, 24–15)

Székesfehérvár, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: dr. Magyari, Kéri, Magyari.

SMAFC: Soós 10 Pethő 2, BŐHM 12/6, Bakk 5/3, SCHÖLL 13. Cs.: Hipságh 2, Mándity 4, Pongrácz 3/3, Réti, Gottlieb. Edző: Farkas Dávid.

A két tartalékos csapat találkozóján a nyitó negyedben a SMAFC meglepte listavezető vendéglátóját, de a folytatásban nagy fölényben játszott és biztosan győzött a Dávid Kornél csapata.

Farkas Dávid: – Biztosan több csapatnak is vannak problémái, de azzal, hogy a standard kezdő ötösből egy ember van jelen, valamint további játékosok hiányoznak, nem hinném, hogy bárki el tudott volna kerülni egy ekkora vereséget, pláne a listavezető otthonában. Egy játékosunk az U14-es csapatával Debrecenben van, egy másik Athénban az U16-os csapattal, többen szalagavatón vesznek részt és vannak betegség miatt hiányzók, gyengélkedők is. Ennyi balsors mellett csoda, hogy egyáltalán ki tudtunk állni. Ennek ellenére nem kerestünk kifogást, hanem beleálltunk a negyven percbe, melyet húsz percig meg is tudtunk tölteni tartalommal, majd elfáradtunk.