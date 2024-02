Gasper Potocnik vezetőedző tanítványai a szezonban eddig kétarcú, kiszámíthatatlan rivális otthonában lép pályára.

A szakember kiemelte: a Paks játékban sokat lépett előre, de a közelmúltban voltak meccsek, amelyeken hiányzott első számú irányítója, aki most viszont már játszik. Gasper Potocnik még a következőket tette hozzá: „Ezen túlmenően a napokban légióst is cserélt ellenfelünk, White helyére igazoltak egy légióst, akit nagyon jól ismerek. Mivel irányítójuk visszatér, ráadásul új játékost is bevetnek, nem igazán lehet tudni, mire számíthatunk, mit várhatunk a paksiaktól, hogyan hat játékukra az új légiós megjelenése. Természetesen próbáltunk a lehető legjobban felkészülni belőlük, de most a korábbi időszaktól eltérően kimondottan sokat foglalkoztunk saját játékunk csiszolásával, pontosításával, próbáljuk az erősségeinket érvényre juttatni. Sajnos néhány betegség hátráltatta az edzésmunkát, de bízom benne, mindenki harcra kész lesz, és tudjuk folytatni az eddigi összességében eredményes, jó szereplésünket.”