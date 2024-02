VBW CEKK Cegléd–SERCO UNI Győr 62–90 (22–23, 13–14, 10–29, 17–24)

Albertirsa, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Csabai-Kaskötő, Rózsavölgyi, Jankovics

VBW CEKK Cegléd: CZANK 13/6, Rakita 4, Szirony 5/3, Shematsi 10/6, BARNAI 10. Cs.: Carr 5/3, Farkas P. 5/3, Horváth B. 2, Kovács K. 3, Kobolák 3/3, Andi 2. Edző:

SERCO UNI Győr: Slocum 4, DOMBAI 22/3, DUBEI 13, GYÖNGYÖSI 13/6, Goree 6. Cs.: RUFF-NAGY D. 9/3, BACH 11, Anigwe 4, Török Á. 4, Hegedűs 2, Molnár L. 2. Edző: Cziczás László.

Bridget Carleton betegség miatt nem állt a győriek rendelkezésére. Ahogyan az várható volt, elég nehezen lendültek játékba a vendégek. Bár többször is vezettek négy ponttal (5–9, 7–11), a hazaiak nem rogytak meg, 12–11-re vezettek, sőt, el is léptek 20–14-re. A szakasz végét sikerült kicsit megnyomniuk a zöld-fehéreknek, így tíz perc játék után minimális előnyben voltak (22–23). A második tíz perc elején „beragadt” az UNI Győr, a Cegléd át is vette a vezetést (29–25). Megint ritmust váltottak Dombaiék, és egy 10–2-es rohanással újra ők voltak előnyben, de az előnyük elolvadt (35–35), a slusszpoén azonban Bach Boglárkáé volt, középtávolijának köszönhetően a vendégek mehettek előnnyel a nagyszünetre (35–37).

Talán arra is számítani lehetett, hogy a második félidő már egy teljesen másik mérkőzést hoz. A győri csapat a harmadik negyedben már megfelelő üzemi hőfokon pörgött, és ebben a szakaszban el is döntötte a találkozót. Az olló folyamatosan nyílt, a zárófelvonás előtt több mint húsz pont volt az előny (45–66). Az utolsó szakaszban is ők domináltak, tovább tudták növelni az előnyüket, több mint harminc pont is volt a különbség, a végen ebből kicsit faragott a Cegléd, de a magabiztos győri győzelem nem forgott veszélyben.