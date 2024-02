A soproniak részéről Varga Alíz, a magyar válogatott játékosa nyilatkozott az esélyekről: „Ugyanúgy készültünk az elmúlt napokban, mint eddig, bár egy kicsit más az ütemezés így, hogy szerdán is pályára lépünk. A Szekszárd elleni bajnoki vereségből sokat tanultunk, azóta keményen dolgoztunk, és több meccsen is megmutattuk, hogy képesek vagyunk jó játékra. Védekezésben és a lepattanózás terén kell még többet javulnunk. Izgatottan várjuk a mérkőzést, egyértelmű célunk, hogy bejussunk a négy közé. Bízunk benne, ahogyan ez Szekszárdon lenni szokott, most is jó hangulatú meccset tudunk játszani, és sok szurkolónk elkíséri a csapatot, hogy aztán együtt, közös erővel harcoljuk ki a győzelmet.”

A Magyar Kupa negyeddöntő további programja

Február 28., szerda, 18 óra: SERCO UNI Győr–BEAC. Március 13., szerda, 18 óra: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia, DVTK–TFSE-MTK.