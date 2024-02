Gáspár Dávid: – Borzasztó nehéz Szekszárdon játszani, agresszív, szervezett csapatról van szó. Évek óta bizonyítják, miért a liga egyik topcsapata. Mentálisan is nagyon nehéz felkészülni ellenük, lelkes, kemény közönség buzdítja őket. Nagyon örülök, és gratulálok a csapatnak, hogy ezt a kihívást mentális téren nagyon jól viselte, és jól reagált rá. Fizikálisan sokkal keményebbek voltunk a korábbi mérkőzéshez képest, és jobban kiviteleztük a támadásainkat. Voltak megingások, de sokkal stabilabb volt a védekezésünk, mely az elmúlt hónapok kemény munkájának köszönhető, amibe beleálltak a játékosaink. Szépen fejlődnek a fiatalok is, és ilyen parázs meccsen, mint a mostani, jó teljesítménnyel rukkoltak elő, bizonyítva, hogy lehet rájuk számítani. Ez egy érési folyamat, mely sok időt igényel náluk, de mindenképpen becsülendő, amit mutattak. Nagyon örülök a győzelemnek és gratulálok a Szekszárdnak is, akik mindent megtettek a győzelemért és egy pillanatra sem adták fel.