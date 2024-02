MOL Magyar Kupa - Mezőörs-Vasas - élő videó

Előzetes - Mezőörsön a korábbi NB I-es labdarúgó, Vayer Gábor is felfokozott hangulatban várja a kupatalálkozót: – Jó lenne továbbjutni, mert mezőörsi futballistaként egykori élvonalbeli együttesemmel, a Pakssal szeretnék találkozni a következő fordulóban. A meccs iránt hatalmas az érdeklődés, úgy tudom, többen lesznek ezernél, ami a község lélekszáma. Polgármesterünk, a református lelkész, egyszersmind klubelnök Szőke Barnabás és az őt, továbbá a csapatot anyagilag támogató futballkedvelők még kivetítőt is felszereltetnek a pályán, arról nem beszélve, hogy mobil lelátót is bérelnek, mindezekkel emlékezetessé teszik a napot.