- Nagyon szorgalmas, elkötelezett sportoló, aki még sokra fogja vinni! - mondja Némethné Csordós Rita, Kis-Soós Hunor (8.B) edzője. A tizennégy éves diák a hétvégén a dobogó tetejére állhatott, miután Budapesten megnyerte a háromezer méteres távot az U16-osok Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokságán.

- 2016 óta atletizálok, s bár kipróbáltam a dobó- és ugrószámokat is, a közép- és hosszútávú futás mellett köteleztem el magam - kezdi a bemutatkozást Kis-Soós Hunor. "Mindig mozgékony gyerek voltam" - teszi hozzá, és családjában is van sportolói példa: édesanyja, Soós Krisztina, kétszeres Európa Bajnok karatéban.

- Imádok futni és szeretek nyerni - mondja nemes egyszerűséggel Hunor, egyetértve azzal az állítással, hogy a hosszútávfutók elsősorban önmagukat győzik le. És ez ugyebár a legnagyobb győzelem. A budapesti fedettpályás bajnokságon két távon is a startvonalra állt: 1500 méteren harminchat indulóból lett a harmadik, míg kedvenc távján, a 3000 méteren, húsz nyerni akaró futót hagyott maga mögött.

- A tavalyi eredményeim alapján a legjobb futamban indultam. Éreztem, hogy most meglesz a dobogó, tulajdonképpen azzal az elhatározással is mentem a versenyre, hogy megnyerjem a háromezres távot. Nagyon jól sikerült az alapozásom és már a tavalyi idényben is stabilan a legjobb nyolc között tudtam lenni. De most a legjobb akartam lenni! Sikerült, és ennek nagyon tudtam örülni - mondja Kis-Soós Hunor, aki edzéstársaival elsősorban a soproni erdőkben és a Hunyadi-iskola futópályáján készül a versenyekre.

- Hunort soha nem kell noszogatni, lelkiismeretes, minden edzésen itt van, és mindennek meg is van az eredménye. Az elmúlt évben sorra futotta egyéni csúcsait, folyamatosan fejlődik, ráadásul a tehetségéhez páratlan akaraterő is társul - méltatja tanítványát a SMAFC edzője, Hunor trénere, Némethné Csordós Rita. A 2024-es esztendőben valószínűleg még hallani fogunk az ifjú bajnokról, hiszen még csak most kezdődik az alapozás utáni minőségi munka, és a klub szakembere ott szeretné látni Hunort a korosztályos válogatottban is.