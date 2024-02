A 21 éves beállós – aki jelenleg a spanyol Atticgo BM Elche csapatát erősíti – a jövő szezontól Faragó Luca társa lesz ezen a poszton, és a Pásztor Noémi távozásával a poszton keletkezett űrt próbálja majd betölteni.

„Azért választottam a Mosonmagyaróvárt, mert úgy érzem, ez az a csapat, ahol játékosként sokat fejlődhetek – mondta el Pipy Wolfs. – Az már korábban is biztos volt, hogy elhagyom Spanyolországot. Amikor megkeresett a Mosonmagyaróvár nagyon jó előérzetem támadt, beszéltem az edzővel is, aki elmondta, szívesen dolgozna velem, így nem kellett sokáig gondolkodnom a válaszomon. Számomra nagyon fontos, milyen a közeg. Elengedhetetlen, hogy jól érezzem magam egy csapatban, és úgy tudom, hogy az MKC-nál nagyon összetartó a társaság, remélem, engem is befogadnak majd.”