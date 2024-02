Kétszáz lelkes győri szurkoló a helyszínen, sok ezer pedig az internet előtt várta az ETO FC Győr tavaszi bajnoki rajtját a Merkantil Bank Liga, NB II-ben a BVSC otthonában.

Érthető volt a felfokozott várakozás, hiszen az ETO hívei 2015 óta várnak arra, hogy kedvenc csapatuk végre visszajusson az első osztályba, és erre most reális lehetőség nyílik, hiszen a zöld-fehérek a második helyen kezdték meg a tavaszi szezont. Ráadásul az első ellenfél a papírforma alapján nem ígérkezett különösebben nehéznek, hiszen a BVSC a ki­­esés ellen küzd.

Az első félidő még úgy-ahogy rendben volt, az ETO hatalmas mezőnyfölényben játszott, időnként gólhelyzeteket is tudott kialakítani, de ezek kimaradtak. A sors aztán büntetett, amikor a hazaiak először jutottak el a győriek kapujáig, egyből gólt szereztek.

A szünet után is többnyire harminc méteren védekeztek a kék-sárgák – tegyük hozzá: Csenterics Adrián kapus kiválóan védett –, de ekkor már nem tűnt olyan nyomasztónak az ETO fölénye, mert az idő múlásával egyre több lett a hiba a játékban. Talán ennek köszönhetően gólszerzési alkalom is alig nyílt az ETO előtt. Ennek ellenére a ráadás utolsó percében ott volt az egyenlítés lehetősége Cristo­pher Kröhn lábában, de lövése a kapu mellé szállt. Ezzel a BVSC 1–0-ra nyert, az ETO pedig egy fájdalmas vereséggel kezdte a tavaszt.

Lehetne ezt csupán egy rosszul sikerült rajtnak el­könyvelni, úgy tűnik azonban, fejlődés helyett inkább a tavaly év végi tendencia folytatódik. Játékban és eredményesség-

ben is.

A Vasastól elszenvedett kínos idegenbeli 6–0 alkalmával nem sikerült a kapuba találni, utána Kröhn hajrában lőtt góljával nagy nehezen sikerült legyűrni az Ajkát, de a három pont megszerzésén kívül akkor is akadtak gondok. A BVSC elleni meccsel együtt háromszor bő kilencven perc alatt az ETO mindössze egy gólra volt képes. Az ősz óta pedig erősödött is a támadó szekció.

A korábban a csapat agy­trösztjének tartott Anton–Bumba–Skvarka trió nem muzsikál olyan látványosan, mint az ősz jelentős részében. A minden pontrúgást magára vállaló Anton beadásai, lövései többnyire veszélytelenek, a kulcspasszai sem úgy ülnek, mint korábban. A gondok orvoslása nyilván a szakma feladata.

Vasárnap a többnyire fiatalokból álló Csákvár következik az ETO számára, a jövő héten szerdán pedig jön a tavalyról elhalasztott Gyirmót elleni győri derbi. Mindkettő hazai pályán.

Antonio Munoz vezetőedzőnek már a hétvégére meg kellene találnia a legjobb összetételt és formát, mert további gyenge teljesítés esetén gyorsan elfogy a csapat előnye az üldözőkkel szemben.