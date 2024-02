Három játékossal, Kapornai Bertalannal, Auerbach Martinnal és Bekker Rolanddal bővült az NB II-ben szereplő Credobus Mosonmagyaróvár kerete – számolt be róla a klub Facebook-oldala.

A 21 esztendős középpályás Kapornai Bertalan a Vasastól, kölcsönbe tette át székhelyét Mosonmagyaróvárra. Egész eddigi karrierjét a budapesti piros-kékeknél töltötte, az előző idényben azonban Dorogon is megfordult kooperációs kölcsön keretében.

A korábbi utánpótlás-válogatott kapus, Auerbach Martin a Puskás Akadémiától érkezett, szintúgy kölcsönbe. A 21 éves, két méter magas játékos 2020-ban mutatkozott be a magyar első osztályban, ahol 3 alkalommal is kezdőként kapott szerepet, majd két idényen keresztül védte az NB II-es Csákvár kapuját.

A szintén 21 esztendős Bekker Roland személyében pedig a Borussia Mönchengladbachot is megjárt balhátvéd érkezett, aki Németországból hazatérve megfordult a III. kerület és az ETO FC Győr csapatánál is. Legutóbbi állomáshelye a Tiszakécske volt, ahonnan most szintén kölcsönbe érkezett. (Forrás: NSO)