ETO FC Győr– Gyirmót FC Győr

ETO Park, 16.30. V.: Káprály.

A feljutó helyen álló és az NB I-re vágyó ETO a tavasszal remekül rajtolt Gyirmótot fogadja.

A tavalyi bajnoki nyitányon a zöld-fehérek 3–2-re győztek az Alcufer Stadionban úgy, hogy már 3–0-ra vezettek. Nyilván a visszavágás vágya is fűti a kék-sárgákat.

A bajnokság eddigi eredményei az ETO mellett szólnak, de – közhely, mégis igaz – egy rangadó többnyire háromesélyes. Különösen egy városi derbi, amelyen a pontok mellett a presztízsért is játszanak a csapatok.

Antonio Munoz, az ETO vezetőedzője győzelmet remél: – Nehéz mérkőzésre számítunk, de készen állunk a megmérettetésre. Tudjuk, hogy mennyire fontos a szurkolóink számára ez az összecsapás és a győzelem. Ezekben a napokban főként azon dolgozunk, hogy jó állapotba hozzuk a játékosokat. Az utolsó győzelem után mentálisan is rendben van a csapat, reméljük, hogy ez kellő lökést ad és itthon tartjuk mind a három pontot.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője bízik a játékosaiban: – Tavaly decemberről elhalasztott mérkőzést pótolunk, az ETO amúgy is erős kerete azóta tovább erősödött. Tisztában vagyunk a hazai csapat tudásával, minőségével. Mi is jó formában vagyunk, szeretnénk olyan játékot játszani, amellyel eredményesek lehetünk. Városi rangadó lesz, a júliusihoz hasonló, nagy hőfokú kilencven percre számítok. Remélem, a nyári vereség hagyott olyan mély nyomot a játékosaim lelkében, amelyet a magunk javára tudunk fordítani.

A további párosítás: Soroksár–Ajka 14.00, Haladás–BVSC, Budafok–Vasas 17.00, Tiszakécske–Kozármisleny 18.00.



A bajnokság állása



1. Nyíregyháza 20 14 5 1 45 – 16 47 2. ETO 19 13 2 4 39 – 23 41 3. Vasas 19 10 6 3 45 – 20 36 4. Szeged 20 8 10 2 21 – 15 34 5. Kozármisleny 19 9 5 5 36 – 24 32 6. Gyirmót 19 7 8 4 27 – 23 29 7. K.-barcika 20 7 8 5 24 – 21 29 8. Honvéd 20 6 8 6 23 – 24 26 9. PMFC 20 6 8 6 9 – 15 26 10. Soroksár 19 6 6 7 19 – 20 24 11. Csákvár 20 6 6 8 23 – 28 24 12. Budafok 19 6 4 9 20 – 26 22 13. Haladás 19 4 9 6 25 – 30 21 14. BVSC 19 5 5 9 14 – 25 20 15. Ajka 19 5 2 12 15 – 23 17 16. Siófok 20 4 5 11 19 – 37 17 17. Tiszakécske 19 3 7 9 18 – 26 16 18. M.-óvár 20 2 4 14 16 – 42 10

A gyirmóti kapus, Hársfalvi András itt hárít a tavaly nyári 3–2-es ETO-sikert hozó mérkőzésen.

Fotó: gyirmotfc.hu