– Túl van a csapat a szezon első felén, két mérkőzést már a tavaszi fordulókból is lejátszott lejátszott az együttes a tavaszi fordulóban, a tizenhét mérkőzésből tizenötöt megnyert a csapat, emellett egy-egy döntetlen és vereség a mérleg. Elégedett az eddigi eredményekkel?

Megnyugtató előnnyel vezeti a tabellát a zöld mezes győri csapat.

Fotó: Mekli Zoltán/ETO UNI FKC

– A csapat hatalmas elánnal és elszántsággal vágott neki a bajnoki szezonnak. A cél világos és egyértelmű volt a fiúk előtt: fel kell jutni az NB I-be. Mindenki tudta, mire vállalkozott. Szuper őszi idényt futottunk, ezt a számok is jól mutatják, de én láttam a hiányokat, a csapatkohézió fontosságának erejét. A kollégáim gyakran mondják, hogy olyan szemüvegen keresztül, ahogy én látom, nem látja senki a csapatot. Talán a különbségek, azok összehangolása tesz bennünket olyanná, amilyenek vagyunk. Kollégái vagyunk egymásnak, egy felé húzunk. Az ősz a megalapozás időszaka is volt, az egymás iránti bizalom és hit kialakítása, megmutatása, hogy a kézilabdánknak, a játékunknak egyedi arca van. Mára már tudjuk, alázat nélkül nem megy. Játszunk egymásért, a két pontért, a célunkért és Győrért.

– Az idei két bajnokin idegenben és hazai pályán is szerepelt az együttes, ezeken két különböző arcát mutatta meg a csapat.

– Valóban, és ezt kívülről nézni nagyon nehéz. Főleg annak tudatában, hogy tudom, egyenként és csapatként is mire vagyunk képesek. Úgy fest, hogy nekünk Borsod-Abaúj-Zemplén nem fekszik. Ősszel kikaptunk Mezőkövesden, most Ózdon nyertünk ugyan, de keserves küzdéssel. Szerencsére nem adtuk fel egy pillanatra sem, ezért tudtuk behúzni a fontos meccset. Majd jött a rangadója a Veszprém csapata ellen. A koncentráció magasfokon volt, szinte tapintani lehetett az öltözőben, edzésen. Hihetetlen változás volt, ez is a mi csapatunk. Ezer arca van.

– Kemény mérkőzések vár a csapatra tavasszal. Viszont jó lendületet adhat, hogy az egyik legnagyobb rivális ellen begyűjtötte az ETO a két pontot. Mit vár a többi mérkőzéstől és a tavasztól?

– Alázatot, küzdelmet, kitartást, hitet, azaz az ETO-t. És persze sok nevetést is.

– Hosszú évek után kerülhet újra az élvonalba a győri férfi kézilabdacsapat. Ehhez a klubon, a csapaton kívül kell még valami, a szurkolók. Mit üzen nekik itt a tavaszi menetelés kezdetén?

– Mindenkinek, akik a férfi kézilabdára gondolnak, köszönöm. Kérem, tiszteljenek meg bennünket a bizalmukkal, higgyenek abban, hogy újra a nagyok között üdvözölhetjük az ETO-t. Visszatérünk a gyökereinkhez. Jöjjenek ki újra a Magvassyba, érezzük meg együtt újra a férfi kézilabda szépségét. Buzdítsák a győri fiatalokból álló csapatot, akik hisznek a sikerben.

A győriek szombaton 16 órakor Ajkán lépnek pályára.

A bajnokság állása