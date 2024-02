A Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Ulrik Kirkely nehéz meccsre számít a franciák ellen.

A Győri Audi ETO KC francia játékosa, Estelle Nze Minko saját honfitársai ellen lép pályára.

Fotó: gyorietokc.hu

„A Brest Bretagne-t Európa legjobb csapatai közé sorolom. Az elmúlt három hónap folyamán nagyon magas szinten játszottak és most mutatják meg igazán, hogy erős, nagyszerű képességekkel rendelkező alakulat. A legutóbbi eredményeik sok mindent elárulnak” – vélekedett Ulrik Kirkely.

A Győri Audi ETO KC számára fontos lenne a siker

A győriek francia játékosa, Estelle Nze Minko is dicsérte a gall együttest: „Nagy intenzitású játékra készülünk a Brest Bretagne ellen. A francia csapat a szezon eleje óta remek formában játszik, az utóbbi időben pedig nem is veszítettek el meccset. Meg kell nyernünk ezt a találkozót. Másik arcunkat kell mutatnunk, mert nem éppen a legjobbunkat nyújtottuk a legutóbbi két Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Éppen ezért különösen fontos lesz, hogy most megszerezzük a két pontot. A csoportban elfoglalt helyünket nem változtatja meg a győzelem, de rengeteg erőt adna nekünk.”

Ősszel a Brest Bretange otthonában az ETO 24–23-ra tudott nyerni. Akkor a legtöbb gólt a jelenleg még sérült Ana Gros szerezte, aki hatszor talált a házigazda kapujába.