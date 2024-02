Ahogy arról mi is megemlékeztünk, húsz évvel ezelőtt Portugáliában, egy futballmérkőzésen kapott szívrohamot, majd hunyt el Fehér Miklós. Az ETO-ból indult válogatott labdarúgó sorsa sokakat megérintett. Hontvári Tamást, a jelenleg megyei I. osztályú DAC Nádorváros klubigazgatóját is sokkolta a fiatal játékos halála, pedig csupán kilencéves volt a tragédia idején.

„Gyerekként az ETO-ban futballoztam, s Miki a példaképünk volt, fiatal játékosként felnéztünk rá. Szabadhegyiként – nem messze lakom Győrben, ahol ő is élt – mindig is éreztem egyfajta kötődést hozzá, hiszen onnan, a tó mellől jutott el egészen hihetetlen magasságokig. Nem sok magyar játékos kapott akkoriban lehetőséget igazi sztárcsapattól, amikor leigazolta a Porto. Tudom, hogy rengeteget tett, dolgozott, hogy kint is megállja a helyét. Évek óta szerettem volna egy emléket róla, sokat nézegettem a külföldi internetes oldalakat, hátha rátalálok valamelyik mezére, de sokáig nem találtam semmit – árulta el érdeklődésünkre Hontvári Tamás. – Nemrég azonban az egyik közösségi oldalon rábukkantam egy hirdetésre. Felvettem a kapcsolatot az eladóval, aki Miki portói mezét árulta. Azt mondta, ismerőse egy nemzetközi aukción vette még kétszáz euróért. A mez ritkaság, nem volt sok belőle, de most szüksége lenne pénzre, mert beteg lett. Hasonló összeget fizettem érte, de számomra sokkal többet ér” – tette hozzá Tamás, aki a megszerzett ereklyét Miklós sírjához is elvitte.

Fehér Miklós még a Porto mezében a dedikált fényképen.



„Be fogom kereteztetni, s a szobám falán lesz a helye, ám mivel tudom, hogy a végén Portóban nem bántak jól Mikivel, mert nehezteltek rá, amikor a Benficához szerződött, először szerettem volna amolyan engesztelés gyanánt a temetőben »megmutatni neki« a mezt.”

A ma már klubigazgatóként is tevékenykedő Tamás, aki egyébként épp annál az egyesületnél, a DAC-nál dolgozik, ahol Miklós édesapja is futballozott, egy Mikivel kapcsolatos külföldi emlékét is megosztotta velünk.

„Az ETO után a DAC-ba kerültem, majd több megyei felnőttcsapatban is futballoztam, aztán Angliába, egyetemre mentem. Büszke vagyok rá, hogy ott sikerült összehoznom egy színmagyar egyetemi focicsapatot. Egy tornán, épp Miki valamelyik évfordulóján egy orosz csapat ellen léptünk pályára, s kértük őket, hogy tartsunk egyperces gyászszünetet. Természetesen az oroszok is hallottak Mikiről, így rábólintottak a kérésre. Bár szinte profik voltak, az emlékezés Mikire akkora pluszt adott nekünk, hogy lefociztuk őket a pályáról. Mintha akkor eggyel többen lettünk volna a pályán, belülről legalábbis így éltük meg. Miki segített nekünk nyerni. Azóta tudom, bár nincs közöttünk, a csillaga mindig fent van és fent lesz felettünk az égen.”



