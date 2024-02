Valahogy el kell rontani a mexikóiak játékát – ez járt a magyar soccaválogatott szakmai stábjának a fejében. A hazaiak elképesztő gyorsak és technikásak, így változtatott a magyar idő szerint hétfő hajnali döntő előtt a taktikán Roni Ribeiro Da Silva, és ezúttal azt kérte játékosaitól, ne támadjanak le, próbálják szűkíteni a területet és kontrákból igyekezzenek eljutni helyzetekig - írja a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója.

A mieinken nem látszott izgalom, de azért mindenki ámulva nézte, hogy ötven perccel a döntő előtt már kirakták a cancúni mobilstadion bejárataihoz a megtelt táblát, több százan a szurkolói zónában, kivetítőn előtt várták az összecsapást. A bemelegítés előtt is kihallatszott, hogy az arénában remek a hangulat, Chile Belgiumot verte 2–1-re és megszerezte a harmadik helyet.

Aztán jöttek a házigazdák és a magyar csapat, elképesztő hangulat és körítés övezte a finálét, a mexikói közönség egyértelműen ünnepelni érkezett. Sajnos egyik legjobbunk, a tornán hat gólt szerző koroncói Vörös-Torma Martin az elődöntőben Belgium ellen meghúzódott, és nem vállalhatta a játékot, így szűkösebb rotációval kellett Roninak számolnia.

Nagyon fegyelmezetten kezdett a magyar csapat (Szacskó – Hollauer, Huszty, Szabó M., Tolnay, Vörös-Torma. Csere: Iváncsik (kapus), Barcsay, Petrics, Sóron, Sztojka. Szövetségi kapitány: Roni Ribeiro Da Silva), a mexikóiak nem tudtak annyi helyzetet kidolgozni, mint a két együttes csoportmeccsén, amelyet 4–1-re veszítettünk el. Működött, amit a szakmai stáb kitalált, de a kontrákat nem sikerült végigvinni. Aztán a félidő közepén egy átlövésből vezetést szerzett Mexikó, a másik oldalon Sóron Tibor járt a legközelebb a gólhoz, de kapáslövése centikkel a bal kapufa mellett zúgott el.

A fordulás után sem rohant a vesztébe a magyar csapat, megpróbált zártan, keményen futballozni, és várt a nagy lehetőségre. A hazaiak birtokolták többet a labdát, akadt is esélyük növelni az előnyt, de Szacskó László ismét remek napot fogott ki. A hajrában aztán egyenlíthettünk volna, Petrics Branko lövése kijött a kapusról, Sóron közelről duplázott, de a hálóőr megint bravúrt mutatott be, Roni pedig azt reklamálta, hogy egy védő kezezett a büntetőterületen belül ennél a szituációnál, de néma maradt a síp. Sajnos szinte az ellentámadásból a mexikóiak megszerezték a második találatukat, így 1–1 helyett 2–0-ra módosult az állás, érezhető volt, hogy innen nincs visszaút…

Hatalmas ünneplés kezdődött a lefújás pillanatában, kétezer ember kiabált, táncolt a lelátókon, de a maroknyi magyar szurkolótábor is nagyon hálás volt a játékosoknak a teljesítményükért. Csodálatos tűzijáték zárta a tornát, az ezüstérem mellé egy gólkirályi cím is jutott, Vörös-Torma Martinnál senki nem talált be többször.

Fotó: soccer hungary/facebook

„Elégedett vagyok a srácokkal, amit kértem tőlük, megvalósították – értékelt Roni a finálé után. – Sajnos egy kis szerencsénk lehetett volna, a végén volt ziccerünk az egyenlítéshez, illetve szerintem kezezés is történt, de nem kaptunk büntetőt, a másik oldalon meg jött a második gól. Összességében nagyon elégedett vagyok a csapattal, szépen fejlődtünk a tornán, a védekezünk rengeteget javult, de sok ilyen mérkőzést kellene játszani, hogy tanulhassunk.”

Az ősszel újjáalakuló magyar soccaválogatott első nagy nemzetközi viadalán ötösre vizsgázott és boldogan térhet haza Mexikóból, a Copa Américáról. (Forrás: NSO)



Végeredmény. Copa América-bajnok: Mexikó, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Chile, 4. Belgium.