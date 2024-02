Keller Rebeka szombati ezüstérme után volt magyar döntős a győri olimpiai kvalifikációs judotorna második napján is: a 90 kilogrammos Nerpel Gergely vette sorban az akadályokat. A TFSE négyszeres felnőtt magyar bajnok, néhány napja huszonhárom esztendős judósa a bosnyák Vucsurevics ellen intésekkel lépett a második körbe, ezt azonban a döntőig vezető úton három ippongyőzelem követte, előbb a svájci Gautschi, majd a kazah Bajgazi, végül az ukrán Bubir volt az „áldozat". A döntőben az ukránok korábbi szambó-világbajnoki bronzérmese, Jaroszlav Davidcsuk próbálta meg „Nerpi” útját állni, sajnos sikerrel tette. Hiába volt kiegyensúlyozott a döntő első fele, egy kivédekezett dobás után Davidcsuk befogta a karfeszítést, a magyar fiú pedig kénytelen volt „kopogni". Nerpel Gergely ezüstérmes lett, ezzel pályafutásának eddigi legfényesebb sikerét érte el a felnőttek között.

Fotó: Csapó Balázs

Nerpel Gergely az olimpiai ezüstérmes Hajtós Bertalan tanítványaként ifjúsági Európa-bajnoki bronzéremmel hívta fel magára a figyelmet 2018-ban, akkor esélyes volt arra is, hogy az ifjúsági olimpián képviselje a magyar színeket. Az első felnőtt magyar bajnoki címét is abban az évben szerezte, a nemzetközi porondon 2021-ben egy European Open hetedik helyezés volt az első felnőtt eredménye. Egy évvel később – immár a TFSE színeiben, dr. Németh Endre irányításával – ötödik lett a budapesti Grand Slam-tornán, tavaly pedig bronzérmet szerzett az U23-as Európa-bajnokságon, Potsdamban.

Két remek győzelmet aratott a 90 kilósoknál az Ippon Judo Tatabánya fiatalja, a még juniorkorú Miklósvölgyi Dániel, aki előbb az ukrán Valjejevet, majd a türkmén Acsildijevet intézte el ipponnal. A folytatásban az ukrán Bubir és a kazah Bajgazi most még erősebbnek bizonyult, de a tatabányai fiatal így is letette a névjegyét a felnőttek között: hetedik lett az European Open-viadalon.

A 81 kilogrammos férfiaknál több szép győzelmet arattak a mieink, ilyen volt Détári Dániel (Ceglédi VSE) sikere az első körben a lengyel Szwarnowiecki vagy éppen Tóth Botond (MTK Budapest) diadala a német Meijer ellen, de a legjobban Tóth Benedeknek ment: az MTK Budapest fiatalja egy műtét miatti hosszabb kihagyás után tért vissza versenyezni. Bár a fején viselt kötést egész nap, valójában a vállával volt komoly gondja, a látottak alapján azonban jó úton jár a teljes felépülésig: szép dobással nyert szerb Koszovics, a brit Moorhead, majd a szlovén Herkovic ellen is, így bejutott a legjobb nyolc közé. A folytatás már nem sikerült ilyen veretesen, bár az osztrák Fasching és a svájci Gerosa ellen is volt esélye a győzelemre, végül be kellett érnie a hetedik helyezéssel.

Fotó: Csapó Balázs

Érdemes szólni a 100 kilósok között ragyogó győzelemmel kezdő Ohát Zalánról, a Budaörsi SC korábbi olimpiai aspiránsa hosszabb kihagyás után tért vissza a tatamira, tavaly már magyar bajnok lett csapatával, s ezúttal a nemzetközi porondon is „játékra jelentkezett”. Hajszál hiányzott a második körben a francia Liveze ellen a győzelemhez, s ha most nem is sikerült, talán két hét múlva, Varsóban már ez is menni fog.

A nehézsúlyúaknál a Ledényi JI zömök fiatalja, Dobos Levente hozta tűzbe a győri publikumot, amikor eldobta, majd le is szorította a nálánál majd két fejjel magasabb szerb óriást, Alekszandar Kalabicsot. A váratlan győzelem után még nagyobb bravúrra lett volna szükség a következő körben, de a németek olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes judósa, Johannes Frey ellen ez már nem sikerült.

A hölgyeknél ezen a napon nem sok babér termett számunkra, a 70 kilogrammban Czerlau Jennifer tudott venni egy akadályt, a Miskolci VSC versenyzője szép győzelmet aratott az egy fejjel magasabb ukrán Olijnyik Kornyiko ellen, s a második körben sem állt távol a bravúrtól, ám végül a hosszabbításban a francia Jarrot nyerni tudott egy vazarival.

Hollandia lett az első az éremtáblázaton

A győri European Open-viadal legeredményesebb nemzete Hollandia lett, a tulipánosok tizennégy versenyzővel érkeztek Győrbe, s nyolc érmet is hazavisznek, két aranyat, négy ezüstöt és két bronzot. Az éremtáblázat második helyén Franciaország (2, 3, 6), a harmadikon Ausztria (2, 2, 2), a negyediken Németország (2, 0, 6), az ötödiken pedig Észak-Korea (2, 0, 0) zárt, Magyarország két ezüstéremmel tizedik lett a harmincöt ország között. Az European Open-sorozat két hét múlva Varsóban folytatódik, azon a tornán is sok magyar judós sikeréért szurkolhatunk majd.

Fotó: Csapó Balázs

European Open, Győr

FÉRFIAK



60 KG (40 induló)

1. Cse Kvang Dzsin (észak-koreai)

2. Bart Weiling (holland)

3. Maximilian Heyder (német)

3. Richard Vergnes (francia)

5. Mendsaikhan Nyamsuren (mongol)

5. Maximilian Standke (német)

7. Kelvin Ray (francia)

7. Kanat Szejhan (kazah)

FECZKÓ CSANÁD (Nippon Sport JC),

ANDRÁSI MÁRTON (Mogyi-Bajai JC) és

NAJI DÁVID (Kaposvári USE) helyezetlen



66 KG (42 induló)

1. Marcus Auer (osztrák)

2. Thomas Jaffart (francia)

3. Simon Lesauvage (francia)

3. Francesco Cargnelutti (olasz)

5. PONGRÁCZ BENCE (VSD)

5. Driss Masson Jbilou (francia)

7. Luca Caggiano (olasz)

7. David Ignacio Alvez Duarte (spanyol)

VIDA ANDRÁS (Győri AC),

FARKAS BENCE (MTK Budapest),

KOLLÁR SEBESTYÉN (BHSE),

MAJOR ÁDÁM (BHSE),

GOMBÁS BÁLINT (UTE),

GÁBOR ÁRON (MTK Budapest),

HEGEDŰS LEVENTE (Ceglédi VSE) és

MÁTHÉ BENCE (BHSE) helyezetlen



73 KG (54 induló)

1. Kim Csol Gvang (észak-koreai)

2. Luca Otmane (francia)

3. Lukas Reiter (osztrák)

3. Orlando Cazorla (francia)

5. SZEGEDI DÁNIEL (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola)

5. Jano Rübo (német)

7. Maxime Gobert (francia)

7. Szaid-Magomeg Halidov (ukrán)

HEGEDŰS BENDEGÚZ (UTE),

BARCZIKAY ÁKOS (UTE),

SZEREDÁS BOTOND (Nippon Sport JC) és

POKK ARMAND (Tatabányai SC) helyezetlen



81 KG (40 induló)

1. Adrian Sulca (román)

2. Bernd Fasching (osztrák)

3. Leonardo Casaglia (olasz)

3. Loic Gerosa (svájci)

5. Alessandro Bellini (olasz)

5. Schamil Dzavbatyrov (német)

7. TÓTH BENEDEK (MTK Budapest)

7. Oskar Rogalski (lengyel)

TÓTH BOTOND (MTK Budapest),

ÓCSAI SÁNDOR (Ceglédi VSE),

EICHMÜLLER GERGŐ (Ceglédi VSE),

DEMETER BENDEGÚZ (MTK Budapest),

DEMETER MARCELL (MTK Budapest),

SZTANKÓ DÁNIEL (UTE) és

DÉTÁRI DÁNIEL (Ceglédi VSE) helyezetlen



90 KG (32 induló)

1. Jaroszlav Davidcsuk (ukrán)

2. NERPEL GERGELY (TFSE)

3. Ivan Kutyenkov (ukrán)

3. Radumir Musil (cseh)

5. Artem Bubir (ukrán)

5. Ajan Bajgazi (kazah)

7. MIKLÓSVÖLGYI DÁNIEL (Ippon Judo Tatabánya)

7. Toni Miletics (bosnyák)

KISS LEVENTE (Vasas Judo) helyezetlen



100 KG (22 induló)

1. Laurin Böhler (osztrák)

2. Simeon Catharina (holland)

3. Olekszij Jersov (ukrán)

3. Kilian Kappelmeier (német)

5. Ádám Viktor (szlovákiai)

5. Francisco Balanta (kolumbiai)

7. Kenny Liveze (francia)

7. Danilo Hutszol (ukrán)

OHÁT ZALÁN (Budaörsi SC),

LAKOS MÁTÉ (Rákosvidéke Hajtós DSE),

HAVASI BÁLINT (Samurai JC) és

KENDERESI PÉTER (Pécsi VSK) helyezetlen



+100 KG (21 induló)

1. Johannes Frey (német)

2. Movli Borchashvili (osztrák)

3. Jonas Schreiber (német)

3. Jur Spijkers (holland)

5. Anto Dubreta (montenegrói)

5. Patryk Broniec (lengyel)

7. Matheo Akiana Mongo (francia)

7. Paavo Plöhnert (német)

DOBOS LEVENTE (Ledényi JI) és

BALOGH JÁNOS (Rákosvidéke Hajtós DSE) helyezetlen





NŐK



48 KG (18 induló)

1. Ellen Salens (belga)

2. Anais Perrot (francia)

3. Marine Gilly (francia)

3. Coralie Gilly (francia)

5. Dzson Szu Szong (észak-koreai)

5. Clementine Richard (francia)

7. KŐSZEGI REBEKA (BHSE)

7. Jacqueline Springer (osztrák)

SZELECZKI SZABINA (BHSE) és

HÁRSVÖLGYI TAMARA (Ceglédi VSE) helyezetlen



52 KG (19 induló)

1. Lea Metrot (francia)

2. KELLER REBEKA (Ippon Judo Tatabánya)

3. Helena Beyssac-Poulin (francia)

3. Evelyn Beaton (kanadai)

5. Anna Borogyina (ukrán)

5. Laura Gomez (spanyol)

7. Cloe Riboulon (francia)

7. Sian Bobrowska (brit)

IGAZ LAURA (BHSE) és

PAÁR VIKTÓRIA (Ledényi JI) helyezetlen



57 KG (29 induló)

1. Martha Fawaz (francia)

2. Laura Kallinger (osztrák)

3. Marta Garcia Martin (spanyol)

3. Jana Ziegler (német)

5. Alya De Carvalho (francia)

5. Shannon van de Meeberg (holland)

7. Majsa Pardajeva (türkmén)

7. Maryline Louis Sidney (francia)

SZÁSZ HANNA (Siklós SE),

PÉTER FRUZSINA (KSI SE) és

VÉG LUCA (Ceglédi VSE) helyezetlen



63 KG (29 induló)

1. Ariela Sanchez Benitez (spanyol)

2. Natalia Kropska (lengyel)

3. Vivian Herrmann (német)

3. Kamile Nalbat (holland)

5. Alessia Corrao (belga)

5. Nadja Bazynski (német)

7. Bettina Bauer (német)

7. Julija Hrebenozsko (ukrán)

KELEMEN ADÉL (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola),

HOÓ FÉDRA (DVTK) és

FERENCZ VIRÁG (Budaörsi SC) helyezetlen



70 KG (23 induló)

1. Sanne Vermeer (holland)

2. Margit de Voogd (holland)

3. Elena Dengg (osztrák)

3. Samira Bock (német)

5. Lucie Jarrot (francia)

5. Gioia Vetterli (svájci)

7. Kaila Issoufi (francia)

7. Alina Lengweiler (svájci)

CZERLAU JENNIFER (Miskolci VSC) helyezetlen



78 KG (15 induló)

1. Raffaela Igl (német)

2. Yael van Heemst (holland)

3. Vicky Verschaere (belga)

3. Linda Politi (olasz)

5. Julie Hölterhoff (német)

5. Brenda Olaya (kolumbiai)

7. Jovana Pekovics (montenegrói)

7. Nika Jakus (horvát)

SÁGI NIKOLETT (KSI SE),

EICHMÜLLER BOGLÁRKA (Ceglédi VSE) és

FARKAS SZILVIA (Győri AC) helyezetlen



+78 KG (12 induló)

1. Paulinen Sweers (holland)

2. Helena Vukovic (horvát)

3. Brigitte Carabali (kolumbiai)

3. Urszula Hofman (lengyel)

5. Oceane Diarrassouba (francia)

5. Krisztina Homan (ukrán)

7. Maria Höllwart (osztrák)

7. Ruszlana Buvalina (ukrán)