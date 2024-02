A folytatásban sokáig őrizte 3–4 gólos előnyét a Mosonmagyaróvár, de a félidő közepén a vitatható kiállítások miatt többször is emberhátrányba kerülő MKC vezetése elfogyott, pedig Albek Anna kettős emberhátrányban is szerzett gólt. A spanyolok 19–15 után zsinórban hat gólt szereztek (19–21), ráadásul az óvári lövések sem voltak jók. A tízperces hazai gólcsendet Pásztor Noémi törte meg, majd Szemerey újabb fontos védései következtek (16 védés, 42 százalékos hatékonyság), így a vezetést is sikerült átvenni. Az 58. percben 23–23 volt az állás, és az utolsó két perc pedig két Tóth-gólt hozott. Előbb a mérkőzésen hétszer betaláló Tóth Eszter, majd a hatig jutó Tóth Gabriella köszönt be, így a Mosonmagyaróvár heroikus csatában legyőzte a Malagát.

Az MKC február 10-én a norvég Solát fogadja az UFM Arénában.

Nyilatkozatok