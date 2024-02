Motherson Mosonmagyaróvár–Sola HK (norvég) 29–34 (16–22)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, Európa Liga, D csoport, 5. forduló, 1100 néző. V.: Hargin, Makejev (észt).

MKC: SZEMEREY – Udvardi 3, Lancz 2, PÁSZTOR 4, IVANCOK 4, Tóth G., Stranigg 1. Csere: Hadfi (kapus), TÓTH E. 10/2, Bardi, Tóth N. 2, Albek 1, Schatzl N. 2. Edző: Gyurka János.

Sola: Granlund – Terland, Novak 5, HOLTA 6, Wolff 1, Knutsen, HERREM 9. Cs.: BERGSVIK (kapus), TVEITEN 6/3, Haugseng, EKLO 5, Magnussen 1, Danielsen 1. Edző: Steffen Stromo Stegavik.

Hétméteresek: 2/2, ill., 3/3. Kiállítások: 6 perc, ill., 6 perc.

Nyolc napon belül harmadszor lépett pályára az UFM-arénában a Motherson Mosonmagyaróvár. Gyurka János együttese az Európa Liga csoportrangadóján a Sola HK-t fogadta. Villámrajtot vett az óvári együttes. Szemerey Zsófi három védéssel, a csapat pedig 4–0-val indított. A norvég rendezték soraikat és zsinórban három gólt szerezve felzárkóztak, sőt, a 11. percben Herrem cundere után a vezetést is átvették (6–7). A klasszis szélső egymaga hét gólig jutott az első félidőben, igaz, óvári oldalon Tóth Eszter is eredményesen játszott, a csapatkapitány hat találatot jegyzett. A Sola 12–12 után nagyon elkapta a fonalat, és a kelleténél több hiba csúszott a hazaiak játékába, így a norvégok egy 8–2-es szériát produkálva 20–14-re elléptek. A szünetig meg is maradt a közte hat, így 22–16-os Sola-vezetéssel fordultak a csapatok.