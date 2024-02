Sorozatterhelést kapnak a Motherson Mosonmagyaróvár kézilabdázói, akik nyolc nap alatt három nehéz mérkőzést játszanak. A Malaga ellen két (25–23), a Budaörs ellen három góllal (36–33) győzött Gyurka János együttese. Szombaton a Sola HK elleni csoportrangadó következik az Európa Ligában. Mindkét csapat hat-hat pontot szerzett az eddigi négy mérkőzése során.

Schatzl Natalie-ék győzelem esetén továbbjutnának a csoportból.

Fotó: mkcse.hu

„A hétközi bajnoki is felkészülés volt a Sola elleni mérkőzésre – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – A játékunk gyorsasága nemzetközi szintű, de néha pontatlanok vagyunk, ezen mindenképpen javítanunk kell. Nem könnyű heti két mérkőzést játszani, de mindent megteszünk azért, hogy a lányok mentálisan és fizikailag is készek legyenek. A harcosságunk, a küzdeni tudásunk kiemelkedő, ebben is bízhatunk a szombati mérkőzésen.”

Az óváriak Norvégiában 32–28-as bravúrgyőzelmet arattak, és ha ezt a találkozót is megnyernék, akkor biztossá válna a továbbjutásuk.

„A hét elején mentálisan kicsit fáradtak voltunk, de az Európa Liga-mérkőzésre frissek leszünk – ezt már Stranigg Zsófia, az MKC balszélsője mondta. – Ez lesz a mostani időszak egyik legfontosabb mérkőzése, erre próbáljuk időzíteni a csúcsformánkat. Harcos csapat vagyunk, mindent megteszünk, hogy a Sola ellen is nyerjünk.”