Laczik Zsolt, a Győri LK alelnöke is felelevenítette a húsz évvel ezelőtti, első győri Eb-t.

"Akkor még az egyetemi csarnok volt a helyszín, de mára annyira kinőtte magát a verseny, hogy ott már nem tudnánk megrendezni egy ilyen szintű viadalt. Az, hogy az Audi-aréna és a Magvassy-csarnok ilyen közel van egymáshoz, páratlan lehetőséget nyújt. Sokan irigyelnek is emiatt bennünket. A korábbi győri Eb-ken mindig voltak győri érmesek, így fiam, Laczik Zsolt, később Sike József vagy Boros László. Most azonban nem lesz győri résztvevő, a futócél kategória számára majd nyáron, Plzenben rendezik az Eb-t" – fogalmazott Laczik Zsolt, aki hozzátette: erősítik a pisztolyszakágat is, hiszen Laczik Dávid a juniorok között volt már Eb-3. csapatban, olimpiai számban, ráadásul 35 év szereztek a magyar lövők érmet ebben a számban. Rajta kívül Szurdi Levente is nagy ígéretnek számít.

A győri Európa-bajnokságon jövő hétfőtől szerdáig a juniorok versenyeznek, majd csütörtökön, pénteken és szombaton a felnőttek lépnek lőállásba, a kvótaszerző versenyek február 29-én és március 1-jén lesznek.