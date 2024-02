"Alapvetően a döntőbe jutás volt a célom, persze nyilván az olimpiai kvótát is meg akartam szerezni és összességében nem maradtam olyan sokkal le róla. Általában nyugodt vagyok a döntőkben, de én is emberből vagyok és most izgultam. Ez azért más volt, mint egy sima magyarországi verseny. Az ötödik hellyel elégedett lehetek, ugyanakkor dühös is vagyok, mert úgy érzem, több volt bennem és meg lehetett volna szerezni a kvótát" – értékelt Nemes Adrienn és Jákó Csaba tanítványa, aki hozzátette: még sok tapasztaltot kell szereznie, hogy az ilyen helyzeteket jobban meg tudja oldani, az pedig, hogy közel volt a kvótaszerzéshez, csak még elszántabbá teszi.

"Lesz még egy Európa-bajnokság és egy kvótaszerző verseny Rióban. A mostani döntő után úgy érzem, fel vagyok paprikázva és nagyon szeretnék olimpiai kvótát szerezni" – jegyezte meg Jákó Miriam.