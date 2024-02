„Úgy érzem, jól sikerült a téli felkészülésem, jól is éreztem magam a pályán és sikerült a meccsen már korábban, egy szögletet követően a kapuba fejelnem, ám akkor azt a találatot, mivel belesípolt a beadásba, még nem adta meg a játékvezető. A hosszabbításban nagy kavarodás alakult ki a vendégek kapuja előtt, többen is gólt szerezhettünk volna, aztán valahogy épp elém pattant a labda, amit nem volt nehéz a hálóba továbbítanom. Természetes nagy volt az öröm, nagyon jó érzés, hogy végül ezzel a góllal győztünk – mesélte Lányi Bence, aki hátvéd létére került többször is kecsegtető helyzetbe a soroksári kapu előtt. – Nyilván a védőfeladatok ellátása mellett szélső védőként a támadásokat is kellett segítenem. Az elvárás az volt, hogy legalább kétszer-háromszor odaérjek a kapu elé, s ha kell, beadjam a szélről a labdát, vagy középen fejessel fejezzem be a támadást. Utóbbi egyébként, úgy gondolom, mindig is az egyik erősségem volt” – árulta el a jó felépítésű, 186 cm magas védő, aki tavaly nyáron debütált a másodosztályban. Ebben a bajnoki idényben – az őszi szezon elején – csak kétszer lépett kezdőként pályára, jobbára csereként számoltak vele, ám hétvégén kezdőként szavazott neki bizalmat Tamási Zsolt vezetőedző.

„Korábban mindig belső védőként játszottam, de ahhoz még ebben az osztályban rutintalan vagyok, így nagyon örültem, hogy hétvégén jobb oldali védőként ott lehettem a kezdőben. Igyekeztem is a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtani” – tette hozzá a fiatal játékos, aki Győrben, ám az ETO-ban kezdte a pályafutását.

„Hatéves korom óta focizom, s a középiskola, no meg a szakmai igazgató személye miatt döntöttem szüleimmel a váltás mellett. Jól érzem magam Gyirmóton, nem bántam meg, hogy ezt a klubot választottam.”

S hogy a gyirmótiak is elégedettek, arra bizonyíték, hogy idén januárban meghosszabbították a védő szerződését.

„Jólesik, hogy bíznak bennem. Célom stabil csapattaggá válni az NB II-es együttesben, aztán persze az élvonalban, s ha lehet, majd a válogatottban.”