A 30 esztendős balszélső hétfőn az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában jelentette be, hogy két évre aláírt a tabella ötödik helyén álló együtteshez. Szöllősi-Schatzl elmondta, nyáron lejár a szerződése a Győri Audi ETO KC-nál és "az élet úgy hozta", hogy váltania kell.

"Közel tíz év Bajnokok Ligája-tapasztalattal a hátam mögött izgatottan várom ezt az új fejezetet. Fiatalos, lendületes, ambiciózus együttest kerestem, ahol új lendületet hozhatok a játékommal. Kívülről mindig is szimpatikus volt a budaörsi építkezés" – emelte ki a játékos. Hozzátette, hogy mások lesznek a céljai, de továbbra is a maximumot várja el magától, valamint szeretné "átragasztani" mentalitását és akaraterejét csapattársaira is.

Szöllősi-Schatzl ötszörös magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligája ezüst- és bronzérmes, valamint a 2016-os Európa-bajnokság óta a magyar válogatott oszlopos tagja, 2019-ben az év kézilabdázójának választották.