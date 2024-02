Az ETO FC Győr a második helyről várja a folytatást a Merkantil Bank Liga, NB II-ben. A zöld-fehérek célja a feljutás, ennek szellemében készültek.Antonio Munoz vezetőedző válaszolt a Kisalföld kérdé­seire.

– Négy játékos érkezett és három távozott a tél folyamán. Véleménye szerint erősödött a csapat? Lehet még változás a keretben?

– Úgy vélem, a sportigazgató nagyszerű munkát végez, és elmondhatjuk, hogy megerősítettük a csapatot. Kiegyensúlyozott a gárda, ebben az átigazolási időszakban nem számítok több mozgásra a keretben, de mint mindig, az utolsó pillanatig minden lehetséges.

– Két viszonylag fiatal kapus, Ruisz és Gyurákovics áll a rendelkezésére. Alkalmasnak tartja őket arra, hogy velük elérjék az elsődleges célt, az NB I-be jutást?

– Természetesen. Nagyon hiszek bennük, százszázalékosan nyugodt vagyok. Nem a korukat nézem. Ha jók és jól dolgoznak, igyekszem lehetőséget adni nekik. A fiatalperceket tekintve mi vagyunk a második csapat az NB II-ben. Az ETO-nak elképesztően jó fiatal generációja van, az akadémia nagyon jól működik.

– Milyen tapasztalatokat szerzett a felkészülési mérkőzéseken? Miben léptek előre az őszi szezonhoz képest?

– A mérkőzéseken felfrissítettük azokat a taktikai elemeket, amelyeket ősszel nagyon jól csináltunk, és sokat dolgoztunk azon, hogy nyomást tudjunk gyakorolni az ellenfélre. Jó futballt szeretnénk játszani, ehhez pedig az kell, hogy amikor nincs nálunk a labda, minél hamarabb visszaszerezzük azt.

– Mennyire motivált a csapat a bajnokság előtt?

– Megfelelő motivációval rendelkezik mindenki a szezon ezen szakaszára, ami alkalmas a célunk elérésére. Látom, hogy a játékosok mennyire azonosulnak a klubbal, nagyon szeretnék az ETO szurkolóit sok örömteli pillanattal megajándékozni.

– Februárban öt mérkőzés vár a csapatra, köztük olyan erős ellenfelek ellen, mint a Gyirmót, a Kozármisleny és a Nyíregyháza. Mit vár ettől a sorozattól? Mennyire befolyásolhatja a tavaszt a jó kezdés?

– Mint mindig, most is csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Nyilván egy jó kezdésnek pozitív hatása lenne, de ebben a bajnokságban az utolsó meccs befejezéséig fegyelmezettnek, koncentráltnak kell lenni.

– A riválisok is igyekeztek erősíteni a télen. Hogyan látja a bajnoki esélyeket?

– Nem csak a legnagyobb riválisok, minden klub igyekezett javítani a játékoskeretének minőségén. Úgy látom, a bajnokság nagyon kemény, és nekünk minden mérkőzésen százszázalékos állapotban kell lennünk, mert csak így érhetjük el a célunkat.

A rajt vasárnap délután lesz a BVSC-Zugló otthonában.