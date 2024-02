A magyar válogatottal az Eb-bronzérem 2012-ből és az olimpiai 4. hely 2008-ból Bódi Bernadett legjobb eredménye. Az apuka is ismert: Vincze Gábor labdarúgó játszott a Matáv Sopronban és az ETO-ban is.

Bódi Bernadett, Vincze Gábor és Zsombi baba már túlvan az első közös karácsonyon is.

„Köszönöm az érdeklődést, jól vagyunk, kezdünk összerázódni, bár most megint nyűgös kicsit Zsombi, mert alighanem már jön a foga – kezdte Bódi Bernadett. – Korábban a hasfájása miatt voltak nehezebb időszakok, de igazából számítottam arra, hogy nem lesz mindig minden egyszerű. Viszont rendkívül boldogok vagyunk, régóta vártunk arra, hogy kisbabánk szülessen, most lett teljes az életem, az életünk.”

Nem összehasonlítható a két érzés

Berni örömmel gondol vissza a pályafutására, de nem szeretne párhuzamot vonni az akkori és a mostani élethelyzete között.

„Mikor játszottam, természetesen az volt a fontos, most viszont ebben a szerepkörben kell helytállni.

Mindegyiknek megvolt a maga ideje, de azért abban van valami, hogy anyának lenni különleges érzés.

Szerencsére a terhességet is jól bírtam, voltak rosszullétek, de pozitívan gondolok vissza a kilenc hónapra. Azt azért hozzáteszem, most vannak olyan napok, amikor némi túlzással visszasírom a nyári alapozásokat. Akkor mennyit panaszkodtunk, hogy fáradtak vagyunk. Na, egy-egy mostani naphoz képest az semmiség volt” – mondta nevetve az egykori jobbszélső.

Vincze Gábornak már van egy lánya, így neki nem új az apaszerep, igaz, Liza már húszéves.

„Összedolgozunk, máshogy nem is működik. Zsombi napközben keveset alszik, így van vele feladat. Gábor boldog, örül, kiveszi a részét a mindennapokból. Eddig egy lánya volt, most már van egy fia is, így lett kerek a világ számára” – tette hozzá Bódi Bernadett, aki még tavaly elvégzett egy kutyakozmetikai tanfolyamot.

Bódi Bernadett kutyakozmetikus lett

„Mindig is szerettem az állatokat, leginkább a kutyákat. Bevallom, nem gondoltam, hogy ennyire nem egyszerű velük dolgozni, de szerintem egyre rutinosabb vagyok, és biztos vagyok benne, hogy később még szeretnék ezzel foglalkozni, ha máshogy nem, hobbiszinten” – mesélte a Biatorbágyon élő egykori klasszis, aki a kézilabdától sem sza­­kadt el.

„A helyi Viadukt SE már meglévő egyesület, több szakosztálya van, kézilabda viszont eddig nem volt. Korábban már sokáig fűztek, hogy vegyem a kezembe az irányítást, de mostanáig nem volt időm, és affinitást sem éreztem erre. Most viszont már úgy vagyok vele, hogy szívesen csinálnám. Sokat kell tanulni még, mert nem egyszerű minden előírásnak megfelelni, de szerencsére sokat segítenek a szövetségnél, és ismerősök, barátok is mellettünk állnak. Gábor munkatársként részt vállal majd ebben a munkában, együtt visszük a szakosztályt. Az edzősködés egyelőre nincs tervben, arra megvannak most a szakemberek. Jövőre ugyanis két csapattal szeretnénk indulni, a lányoknál a 2013 és 2015 között születettekkel, fiúknál az U14-esekkel. Most a toborzásra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, úgy fest, a teremgondok is megoldódnak” – beszélt a terveiről Berni, aki természetesen követi a hazai kézilabdát.

Szurkol volt csapatának

Amikor Zsombi hagyja, Bódi Bernadett megnézi a kézilabdameccseket a tévében.

„Az ETO-t kiemelten figyelem, ha tudom, akkor úgy alakítom, hogy megnézzem a meccseket, ha nem is az elejétől a végéig. Nagyon szurkolok a győrieknek, hogy jöjjenek ki ebből a hullámvölgyből. Ilyen minden csapat életében előfordul. De a BL-ben így is meglett a csoportelsőség, bízom benne, a legvégén is ők örülhetnek majd” – mondta végezetül Bódi Bernadett.

Sikerei