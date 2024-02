- Pontosan negyvennégy éve szerepelt utoljára olimpián a magyar női kosarascsapat. Ugyan negyven évvel ezelőtt bejutott a Los Angeles-i olimpiára, de az akkori vezetők döntésének értelmében magyar sportolók nem vehettek részt rajta. Azt gondolom, önmagában is rendkívüli jelentőségű, hogy Sopron az egyik helyszíne a selejtezőtornának, de mindez akkor értékelődik fel igazán, ha vasárnap este egy olimpiai kvótát tud megszerezni a válogatottunk - kezdett bele szervezőbizottság elnöke. - Kimondva-kimondatlanul mindenkinek, aki a magyar kosárlabda világában dolgozik az a vágya, hogy olimpiai sportág legyen Magyarországon is. Tudjuk azt, hogy a mi országunkban az olimpiai kvóták, szereplés vagy részvéte az adott sportágat teljesen más megvilágításba helyezi. Bízom abban, hogy vasárnap este úgy fogjuk tudni lezárni ezt a rendezvényt, hogy a magyar kosárlabda válogatott kiharcolja Székely Norbert vezetésével az olimpiai részvételt, ami valamennyiünk közös álma - mondta el.

Török Zoltán kitért arra is, hogy csupa pozitív visszacsatolás érkezett és nem csak a soproni szurkolóktól, hanem győriektől vagy az ország más pontjairól is. - Mint minden ehhez hasonló esemény esetében vannak olyanok, akik szívesebben látták volna a saját városukban a selejtezőtornát. Viszont összességében mindenki örül annak, hogy Magyarország és azon belül Sopron kaphatta meg ezt a lehetőséget - tette hozzá.

A Sopron Basket ügyvezetője arra a kérdésre, hogy mekkora jelentőségű motivációt jelent a soproni női kosarascsapatnak az olimpiai selejtező elmondta, jelen esetben a magyar női kosárlabdázásról kell beszélni, aminek egy részeként említheti meg a soproni csapatot. - A Sopron Basket mondhatni el vannak kényeztetve nagy világversenyekkel, hiszen rendeztünk már Európa-bajnokságot és Final Fourt is, viszont ekkora téttel bíró rendezvényt, mint az olimpiai selejtezőt még nem - fejtette ki Török Zoltán. Hozzátette, a jövőt illetően még egy világbajnoki rendezésben szívesen részt vennének.

Az olimpiai selejtezőről megkérdeztük a soproni városvezetés részéről Farkas Ciprián polgármestert is, aki szintén kilátogat egy-egy mérkőzésre, hogy drukkoljon a magyar lányoknak. - Városunknak nagy megtiszteltetés, hogy a vizes világbajnokság után egy újabb rangos sporteseménynek adunk otthont a női kosárlabda olimpiai selejtező megrendezésével. Azt gondolom, hogy ez a közös munkánk eredménye, amelyből nemcsak a helyi sportszervezetek, de a sportszerető soproniak is kivették a részüket. A Sopron Basketnek köszönhetően már több ízben adtunk otthont a Final Fournak, ami klubszinten az európai elitmezőnyt jelenti.

Az olimpiai selejtező talán egy ennél is magasabb szintet képvisel, hiszen egy világesemény házigazdái lehetünk. Minden ilyen nagyszabású sportesemény kiváló lehetőség a városnak, hiszen nézőket, vendégeket, turistákat vonz a városba, ami egyrészt bevételt jelent a helyi vállalkozásoknak, másrészt öregbíti Sopron jó hírét hazánkban és a világ más tájain is - osztotta meg gondolatait Farkas Ciprián, aki bízik benne, hogy a magyar csapat ott lesz a párizsi olimpián, amivel Sopron is történelmet ír.