Bardi Fruzsina másodszor erősíti az MKC-t. Először a 2014/2015-ös szezontól öt évig, majd a 2022/2023-as idénytől újabb két idényen át volt a mosonmagyaróváriak játékosa.

Bardi Fruzsina a szezon végén távozik Mosonmagyaróvárról.

"Először is szeretném megköszönni, hogy újra részese lehettem a mosonmagyaróvári kézilabdaéletének, még ha sajnos most kevesebb időre is sikerült ez – mondta el Bardi Fruzsina. – Mindenért nagyon hálás vagyok, hiszen nagyszerű szakembereket és remek embereket ismerhettem meg, illetve új barátokat szereztem itt. Nagyon jó csapategység alakult ki ebben az évben, amiről sok csapat csak álmodozna. Tényleg ez olyan közösség, amire mindig emlékszik az ember, ha átéli. Ez az emlék már csak akkor lehetne még szebb, hogyha sikerülne elérni azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé. Tudom azt, hogy képesek vagyunk rá, főleg, hogy ilyen szurkolótábor áll mellettünk. Mindenki erre koncentrál most, hogy nagyon jó szezont menjünk, ezért nem szeretnék még arra gondolni, mi lesz a későbbiekben, de azt tudomhogy nagyon fog hiányozni ez az egész. Mindent köszönök!"