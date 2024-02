Szegeden rendezték meg a magyar szkanderbajnokságot, amelyen közel kétszáz versenyző indult, több mint háromszázötven nevezéssel. A bajnokságon magyar indulók mellett ukránok, szerbek és románok is részt vettek. A megmérettetés, melyen Matusek Miklós szép eredményeket ért el, az idei első kvalifikációs versenye volt a májusi Európa-bajnokságnak. A szkanderbajnok a büki Dóró Team színeiben versenyez, ami Dóró Zsolt vezetésével megnyerte a csapatkupát is, ugyanis 11 kategóriában szereztek aranyérmet.

Folyamatos a fejlődés

– Szinte felsorolhatatlan az indokok listája, amiért valaki versenyszerűen kezd el sportolni. Miért pont a szkandert választotta?

– Ülőmunkát végzek, így szükségem van a hétköznapokban valami rendszeres testmozgásra. Egész életemben sportoltam, korábban karatéztam, cselgáncsoztam, kipróbáltam a thai bokszot és az erőemelést is. Egy erőemelő barátom hívott szkanderezni, ami első pillanatra szerelem lett. Egyrészt ez is egy küzdősport, amire az embernek folyamatosan készülni kell, másrészt nagyon megtetszett a technikai repertoár, amit a sikerhez el kell sajátítani és amiben folyamatos fejlődési lehetőséget találok.

Matusek Miklós a magyar bajnoki cím megszerzése után is teljes bedobással készül az előtte álló szkanderversenyekre. Fotó: Máthé Daniella

– A közelmúltban rendezték meg a magyar szkanderbajnokságot, ahol a dobogó legtetejére állhatott.

– Egy sérülés miatt csak bal kézzel indultam a felnőtt férfi 65 kilogrammos mezőnyben, ahol első helyezést értem el. Elindultam a masters 75 kilogrammos kategóriában is, ahol bal kézzel második helyezést értem el, és a sérült jobb kezem is elég volt a harmadik helyre. Ez volt az első kvalifikációs verseny az Európa-bajnokságra, amit Pozsonyban rendeznek meg, de addig még hátravan áprilisban egy magyar nemzeti bajnokság.

Specifikus edzések

– Mennyi idejét vette igénybe a bajnokságra való felkészülés?

– A szkanderhez gyorsnak és megfelelően technikásnak kell lenni, de mindennek az alapja az erő. Egy-egy küzdelem tarthat egy-két másodperctől akár néhány percig is, gyakorta inkább az visz el több időt, amíg a játékvezetők megfelelően beállítják előtte a kezeket. Specifikus edzéseket végzünk, ugyanis a szkanderban az ujjhegytől a háton és a derékon keresztül a felsőtest minden izomcsoportját igénybe vesszük. Egy edzés az ujjak, az alkar, a felkar, a váll- és a hátizom edzésével kezdődik, amit a versenyzők zöme majdnem napi szinten végez. Mind- ezek mellett heti rendszerességgel, általában vasárnaponként van egy úgynevezett sparring edzésünk is, amikor az egyesület tagjai összejönnek és élesben egymással gyakoroljuk a technikákat. A megfelelő edzés mellett természetesen fontos a táplálkozás is, hiszen ebben a sportágban nemcsak korcsoportok, hanem testsúly szerint kerülnek meghatározásra a kategóriák. Tehát egyértelmű, hogy minél nagyobb a súlykategória, annál erősebb a mezőny. Így nekem a sikerhez muszáj tartanom a hetven kilogramm körüli általános súlyomat, hogy szükség esetén akár 65 kilogrammra is le tudjak fogyni.

– Mióta versenyez a Dóró Team színeiben?

– Öt évvel ezelőtt, 2019-ben csatlakoztam a Dóró Teamhez, ami Dóró Zsolt vezetésével alakult meg. Hazánkban az egyik legrégebbi szkanderegyesület, és úgy gondolom, hogy az országban az egyik legsikeresebb is. Kiváló, összetartó közösség a miénk, versenyzőink sporton kívül is segítik egymást. Azokon a versenyeken, melyeken teljes létszámmal jelen tudunk lenni, rendszerint megszerezzük a legsikeresebb csapatnak járó kupát is. A szegedi magyar bajnokságon például tizenegy kategóriában sikerült aranyérmet bezsebelnie a csapatunknak.

Célt ad a mindennapokban is

– A jövőre nézve milyen célokat tűzött ki?

– Még nagyon sokáig szeretném űzni ezt a sportágat, hiszen egyik nagy előnye, hogy tulajdonképpen nem lehet ki- öregedni belőle. Természetesen egy-egy sérülés előfordul, ami miatt kényszerpihenőt kell tartani, de ez sem tudja elvenni az ember kedvét. Emellett egészségesen tart és célt ad a mindennapokban az edzéseknek. 2022-ben az Európa-bajnokságon 5. helyezést értem el és egy világkupa-ezüstérem is sikerült. Idén is szeretném minimum hasonló eredménnyel zárni az évet. Ötven felett a grand masters kategóriában fogok versenyezni, szeretnék akkor is még szép eredményeket elérni, akár európai vagy világviszonylatban is.