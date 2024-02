Idénybeli eddigi két találkozójuk közül a szeptemberi BL-meccsen 35–23-ra, a januári bajnokin 25–23-ra nyert házigazdaként az Ulrik Kirkely vezette ETO. Ezúttal fej fej mellett kezdtek a felek, koncentrált és dinamikus játékot mutatott mindkét oldal, a magas színvonalú meccs első negyedórája után 7–7 állt az eredményjelzőn. Az első félidő jelentős részében a Debrecen tudott újra és újra egygólos előnyt szerezni, ám sem a kezdőcsapatok pályán maradása alatt, sem a cserék érkezése után nem tudott nagyobb fórra szert tenni egyik csapat sem, olyannyira, hogy a szünetig kétgólos különbség csupán egyszer, 3–1-es győri vezetésnél alakult ki.

A fordulást követően is maradt a magas iram, számos szép technikai megoldás és látványos találat esett, a Debrecen pedig először vezetett két góllal (18–16). Szilágyi Zoltán együttese bátran játszott a mélyebb kerettel rendelkező, az előző kiírásban bronzérmes vendége ellen, továbbra is a támadójáték hatékonysága érvényesült. A második félidő derekán, 22–22-nél a hazaiakat erősítő Hámori Konszuélát kellett ápolni, majd Planéta Szimonetta vitte le ölben síró csapattársát. Az utolsó tíz percnek 25–23-as győri előnynél vágtak neki a csapatok, a fáradni látszó házigazdát valamelyest visszavetette a sérülés, miközben Hámori saját lábán hagyta el a kispadot. A hajrában egyre több volt a technikai hiba, kapkodóvá vált a játék, három perccel a dudaszó előtt 27–27 volt az állás. A Debrecen szerzett vezetést és támadott a kétgólos különbségért, ám 22 másodperccel a vége előtt egyenlítettek a vendégek. Az utolsó támadást Jovana Jovovic fejezte be eredményesen: 39 egymás elleni és győri sikerrel zárult összecsapás, több mint 15 év után nyert ismét a DVSC a győriek ellen.

A találkozó legeredményesebbje a győri mezben 300. BL-gólját szerző Estelle Nze Minko volt hat találattal. Jovovic öt góllal, Catherine Gabriel hat, Gabrijela Bartulovic három védéssel járult hozzá a sikerhez, a győri kapuban Silje Solberg tíz lövést hárított.

Az első 11 fordulóban hibátlan Audi-ETO egymást követő második BL-meccsén kapott ki, a Debrecen egy döntetlen és hat vereség mellett hatodszor nyert.

A győri csapat a szezonban negyedik vereségét szenvedte el a BL-ben ez volt zsinórban a második fiaskójuk. Arra is nagyon régen volt példa, hogy egy szezon során három magyar csapattól kikapjanak a zöld-fehérek, idén a bajnokságban már a Motherson Mosonmagyaróvár és a Ferencváros is két vállra fektette már Oftedalékat.

Bajnokok Ligája – Nyilatkozatok