Kristiansen szerezte a második játékrész első gólját, így hosszú idő után vezetett ismét az ETO, majd Toft védett bravúrral. A félidő elején megint nagy sebességet diktált az ETO, ennek is köszönhetően ellépett három góllal (37. perc: 23–20). Nem sokkal később már négy gól volt a differencia (41. perc: 25–21). Pablo Morel ki is kérte idejét. Sok minden nem változott, állandósult a 3–4 gól a két csapat között. Az utolsó tíz perc 28–24-ről kezdődött. Két góllal kapaszkodott a Brest (28–26), majd emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek, de újabb gólt a franciák dobtak. Időt is kért Ulrik Kirkely. Gólra gól volt a válasz, így maradt a győri előny, de Maslova az 57. perc végén egyenlített (30–30). Az izgalmas végjátékban 31–30-nál előbb kiállították Nze Minkót, majd Maslova lőtt kapufát. Hovden gólja úgy tűnt, mindent eldöntött, de a legvégén De Paula kezéből könnyedén kivették a labdát, Foppa pedig góllal fejezte be az akciót, így zsinórban harmadik BL-meccsén nem tudott győzni az Audi-ETO, de a csoportot így is megnyerte.

Bajnokok Ligája – Nyilatkozatok

Ulrik Kirkely: – Nagyon jó meccs volt. Főleg az első félidőben hihetetlen volt a tempó. A nagy rohanásban kevesebb energiát fordított a két csapat a védekezésre. A második harminc percben jobban működött a védekezés, tudtuk kontrollálni az ellenfél támadójátékot. Voltak nehéz periódusok, és sajnos a legvégén nem tudtuk megnyerni a meccset, emiatt van bennünk egy kis csalódottság.

Pablo Morel: – Büszke vagyok a csapatra, nagyot küzdöttünk. A játékunkkal teljes mértékben elégedett vagyok, ez a döntetlen számunkra győzelemmel ér fel.