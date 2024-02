A rangadó egyetlen gólját Beke Péter szerezte a 35. percben. A házigazdák Claudiu Bumba kiállítása miatt az 56. perctől emberhátrányban játszottak.

Ezen a találkozón mutatkozott be a győriek vezetőedzőjeként Kuznyecov Szergej, akit január 31-én menesztettek az élvonalbeli Diósgyőrtől, az ETO-nál pedig szombaton nevezték ki.

Kuznyecov a lefújást követően így értékelte a találkozót: „Feszült hangulat alakult ki a mérkőzésen. Ketté kell választani a látottakat, a kiállítás előttire és utánra. Kértem a játékosokat, hogy fegyelmezetten játszunk, mert az ilyen meccseken az emóciók el tudnak uralkodni az emberen, de sajnos ezt nem sikerült elkerülni. Utána próbáltunk változtatni az eredményen, dicséret jár a játékosoknak a küzdésért, mindent megtettek az egyenlítésért. A játékban azonban nagyon sokat kell fejlődnünk ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a célunkat. Sok mérkőzés van még előttünk, most kicsit több időnk lesz a következő fordulóig, ahol nyerni akarunk. Ki kell emelni a szurkolókat, mert végig buzdították a csapatot, és átadták az energiát, amire a játékosoknak szüksége van ilyenkor. Sajnos nem tudtuk ezt meghálálni, de remélem, hogy a következő meccsen ezt megtesszük!”

A Nyíregyháza előnye 12 fordulóval a bajnokság vége előtt 12 pont a harmadik helyen álló, október 8. óta veretlen, hétfőn mégis edzőt váltó (az angyalföldiek trénere a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzői posztjáról távozó Gera Zoltán lett) Vasassal szemben.

A korábban Győrött is dolgozó vezetőedző, Tímár Krisztián így nyilatkozott a győztes kilencven perc után: „Átérezte a csapat a tétet, hogy egy rangadót játszunk. A mérkőzésen a mi akaratunk érvényesült és már az első félidőben nagy iramot diktáltunk, nyomás alá helyeztük ellenfelünket, megérdemelten szereztünk vezetést. A második félidőben a kiállítás után kicsit kapkodóvá vált a játékunk, de így is voltak helyzeteink, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést. Emiatt van egy kis hiányérzetem.”

A győri csapatban kezdőként szereplő Kiss Máté a vesztes rangadót követően érthetően csalódottan értékelt: „Tudtuk, hogy a Nyíregyháza nagyon jó, szervezett csapat, gyors a támadásoknál. Elkerülhető gólt kaptunk, amit nem is tudom, hogyan hoztunk össze. Előrefele kellene minőségben javulnunk, s több helyzetet kialakítanunk. Előbb mindegyikünknek magába kell nézni, majd együtt kell megoldanunk ezt a helyzetet.”