ETO FC Győr–Csákvár 2-1 (1-1)

Győr, ETO Park, 1348 néző. V.: Kovács I.

ETO: Ruisz – Tóth R. (Vera, a szünetben), Szépe, Boldor, Vianna – Diarra (Hamed, a szünetben), Vingler (Huszár, 64.), Anton, Bumba (Kiss M., 80.) – Lukic (Boschilia, 64.), Skvarka. Vezetőedző: Antonio Munoz.

Csákvár: Zelizi – Murka, Babós, Gregor, Nahirnij - Mészáros D. (Szalai P., 77.) – Tamás N. (Baracskai R., 59.), Farkas A., Gazdag V., Fejős Á. (Juhász L., 59.) – Simon A. (Nagy Z., a szünetben). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gólszerző: Lukic (43.), Anton (53.), ill. Tamás N. (27.)

7. perc: Fejős tört előre a balszélen, élesen középre lőtt labdája átcsúszott a kivetődő Ruisz alatt, Tamás pedig 3 méterről a kapuba gurította. Vianna már csak a gólvonalon túl érte el a labdát. 0–1.

42. perc: Skvarka lábát találta el Gazdag a csákvári tizenhatoson belül.Büntető! Bumba lövése a jobb kapufáról kipattant, a labdát Vianna visszapasszolta középre, ahol Lukic 12 méterről a bal felső sarokba lőtte. 1–1 .

53. perc: Boldor egy balról érkező beadást legurított Antonnak, aki 17 méterről, jobbal hatalmas erővel lőtt a jobb alsó sarok irányába. A vetődő Zelizi kezéről a labda a kapufára, onnan pedig a hálóba vágódott. 2–1.

90+3. perc: 18 méteres szabadrúgásból Boldor ívelése a felső lécről pattant a mezőnybe.

Az első félidő forgatókönyve hasonlított a tavaszi nyitányhoz: az ETO birtokolta a labdát - igaz, ezúttal nagy helyzetek nélkül -, majd a Csákvár a semmiből megszerezte a vezetést. A hazaiak nem sokkal a szünet előtt egyenlíteni tudtak.

Fordulás után hamar megszerezte a vezetést az ETO és a nehéz talajon ezt követően magabiztos játékkal szerezték meg az áhított győzelmet.

Antonio Munoz: – Jól kezdtük a mérkőzést, több helyzetünk is volt, de sajnos hátrányba kerültünk. Nagyon fontos volt, hogy még az első félidőben betaláljunk, ami szerencsére sikerült is, így nyugodtabban kezdhettük a második félidőt. Ekkor már még jobban kontrolláltuk a játékot, variáltunk a cserékkel is, ennek eredményeképp sikerült begyűjteni a három pontot. Dolgozunk tovább, innentől már a következő meccsre készülünk.