UNI Győr ETO HC–Worm Angels 5–1 (2–0, 0–0, 3–1)

Győr, Andersen Liga-mérkőzés, 187 néző. V.: Gáspár, Dorner.

ETO HC: Kornakker – Csölle, Odnoga, Almási (2), Horváth R. 1 (1), Madácsi 2 (1). Cs.: Fekete, Takács 1, Makovics, Shadskii, Jábor (1), Láday Á., Vas (1), Koczkás, Sipák 1, Lévai (1). Játékos-edző: Odnoga Mátyás.

Gsz.: Horváth R. (18.), Sipák (20.), Takács (52.), Madácsi (57., 59.), ill. Szakács (57.).

A győriek az első harmad végén két gyors góllal szereztek előnyt, a második húsz percben nem esett gól, és a harmadik szakaszban is csak a hajrában sikerült többször is feltörni a vendégek védelmét. A vége így is magabiztos siker lett, ezzel egy lépéssel közelebb került az alapszakasz megnyeréséhez az UNI Győr ETO HC, mely március 2-án 20 órakor az FTC otthonában lép jégre.