UNI Győr ETO HC–DAB-ASP 8–4 (3–2, 3–0, 2–2)

Győr, Andersen Liga-mérkőzés, 165 néző. V.: Fényi, Gebei.

ETO HC: Kornakker – Majoross 2, Csölle 1, Madácsi 1 (1), Odnoga 1 (2), Almási (2). Cs.: Vas, Vojnits, Makovics 1 (1), Kiss Á. (1), Jábor 1, Takács B. (1), Fekete, Koczkás 1, Horváth R. (1), Lévai, Sipák (2), Shadskii. Játékos-edző: Odnoga Mátyás.

Gsz.: Madácsi (1.), Makovics (2.), Jábor (17.), Odnoga (25.), Koczkás (28.), Majoross (35., 47.), Csölle (52.), ill. Azari (9.), Zorin (18.), Atamanchuk (50.), Udovenko (59.).

Már csak három mérkőzés volt hátra az Andersen Liga alapszakaszából, a tabella teteje pedig nem is lehetne kiegyenlítettebb: a találkozó előtt 1–1 pont választotta el a Lehel HC, a DAB-ASP és az UNI Győr ETO HC csapatát. Ennek tükrében igazi „hatpontos” rangadóra készülhetett a győri közönség.

Szinte már a győriek védjegye a kezdődobás utáni agresszív letámadás, amit most is sikerült a meglepetés erejével végrehajtaniuk: Odnoga Mátyás szerzett szemfülesen korongot és passzolta Almási Márknak lövésre, amit még védett Valenta, de a kipattanóra Madácsi Benedek érkezett és szerezte meg az első találatot 8 másodperc után. 1–0. Sokat nem kellett várni az újabb hazai gólra, másfél perccel később Makovics Bence eresztett el lehetetlen szögből egy lövést, ami így is utalt talált a dunaújvárosi kapuba. 2–0. Ez után „felébredtek” a vendégek, több veszélyes helyzet után Azari eresztett meg egy távoli lövést emberelőnyös helyzetből a bal felsőbe. 2–1. Kevesebb mint 4 perccel a harmad vége előtt Jábor Bendegúz kapott zseniális passzt Makovicstól, egy az egyben pedig nem hibázott. 3–1. Egy perccel később agresszív korongszerzést követően Zorin volt eredményes. 3–2.

A második harmadban sikerült eldöntenie a találkozó sorsát az ETO-nak. Először Odnoga Mátyás mutatott be gyönyörű szólóakciót (4–2), majd Koczkás Márk kapott nagyszerű passzt Sipáktól és fejezte be könyörtelenül a támadást. 5–2. A pontot az i-re Majoross Barnabás tette fel, sikeres buli után a kék vonalról eresztett meg hatalmas bombát a jobb felsőbe. 6–2.

Bár úgy tűnt, az utolsó játékrészre már „lefutott a meccs”, mégsem maradtak izgalmak nélkül a nézők. Majoross ugyan második gólját is megszerezte, ismét a jobb felsőt célozva (7–2), a vendégek ennek ellenére nem adták fel, küzdöttek tovább és három perccel később egy szép kontratámadás után Atamanchuk volt eredményes. 7–3. Nyolc perccel a vége előtt Csölle Dániel is „bejelentkezett” a távolról gólt szerzők táborába (8–3), de a végére is maradt még puskapor a vendégek ütőjében, emberhátrányban tudtak szép ellentámadást vezetni, aminek a végén Udovenko beállította a végeredményt. (8–4).

Egy hazai, Worm Angels elleni és egy idegenbeli, FTC elleni találkozó várvár még a győriekre.