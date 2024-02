Auer Károly, a Győri Szekerek atyja, a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány kurátora ezzel kapcsolatban elmondta: nagy örömmel vették a felajánlást, és megtisztelő, hogy a szervezők gondoltak rájuk.

Szabó Lőrinc, a Győri Szekerek játékosa.

Fotó: Rákóczy Ádám

„Csomor Tibor barátommal és kollégámmal pár éve kezdtük el szervezni a kerekes székes kézilabdát, amiben a Magyar Kézilabda Szövetség rengeteget segít. Tibor a paraalbizottság tagjaként sokat tesz a folyamatos fejlődésért. Minden ilyen támogatás nagy segítség nekünk” – fogalmazott Auer Károly, akit Csomor Tibor mellett a csapat játékosa, Szabó Lőrinc is elkísért.

Dézsi Csaba András győri polgármester arról beszélt, hogy újabb olyan világszínvonalú rendezvény házigazdája lesz Győr, mely nem nagyon volt még a városban.

„Eltökélt szándékunk, hogy minél több sportág kapjon megfelelő feltételeket a működéshez, korosztálytól függetlenül, és minél többen sportoljanak, ne csak versenyszerűen. Emellett az is fontos, hogy világversenyeknek adjunk otthont. Úgy vélem, a küzdősport rajongói számára mindenképpen, de másoknak is üde színfolt lesz ez a ketrecharc-gála, melyen kiváló győri harcosoknak is szurkolhatunk” – fogalmazott a város első embere.

A rendezvény fővédnöke dr. Simicskó István korábbi honvédelmi miniszter, frakcióvezető, a Honvédelmi Sportszövetség jelenlegi elnöke.