A tehetséget az egyetem két kutatómérnöke is segíti: Kapocsi Máté és Orova László a versenyjármű felkészítésében, szerelésében és szállításában is közreműködik.

Az intézmény Formula Student-csapatában edződött fiatal szakemberek és a Klausz Kristóf pilóta együttműködése is mutatja, a győri mérnökképzés ezer szállal kapcsolódik a motorsporthoz.

Klausz Kristóf következő célként a magyar bajnokság megnyerését tűzte ki maga elé.

Fotó: Klaus Motorsport

Felsorolni is nehéz azokat a fiatal szakembereket, akik a Széchenyi-egyetem kiváló tehetségműhelyeiből indultak el a nemzetközi sikerek felé. Emlékezetes: a SZEngine motorfejlesztő csapatból Szegletes Dávid útja egyenesen a Forma–1-be vezetett, ahol az Audi konstruktőreként a vállalat 2026-ban debütáló versenyautóján dolgozik. Szintén az intézményhez kötődik Gyenis Máté, aki a Formula Student-autót fejlesztő Arrabona Racing Teamben (ART) alapozta meg azt szakmai tudást, amely később egészen Michelisz Norbert csapatáig repítette. A sort folytathatjuk Kapocsi Mátéval és Orova Lászlóval, az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának fiatal kutatómérnökeivel, akik a feltörekvő magyar raliversenyző, Klausz Kristóf csapatában, a Klaus Motorsportban tevékenykednek – már majdnem öt éve.

Klausz Kristófot még középiskolásként ismerték meg

„Kristófot már a középiskolából ismertük, majd az egyetemen egy anyagismeret-órán futottunk össze vele. Megkértük, jöjjön el egy tesztre az ART-vel, hogy profi pilótától is kapjunk visszajelzést az autóról. Ez még 2019-ben volt, amikor első évünket tapostuk a járműmérnökképzésen” – elevenítette fel történetük kezdetét Kapocsi Máté.

Ők akartak az egyetemi csapathoz csábítani, de a teszten olyan meggyőzőek voltak, hogy végül én kerestem meg őket, nem lenne-e kedvük a csatlakozni az éppen akkor bővülő Klaus Motorsporthoz

– vette át a szót Klausz Kristóf, hozzátéve, nem sokkal később még inkább egymáshoz nőttek, ugyanis egy évre rá az alkalomszerű kooperáción túl két szezon erejéig Kristóf pilótaként hivatalosan is csatlakozott a Formula Student-csapathoz. Pont akkor, amikor az ART története eddigi legsikeresebb korszakát élve Európa három nagy versenyéről is dobogós helyezéssel tért haza.

„Párhuzamosan zajlott a két történet. Dolgoztunk az ART-ben, fejlesztettük és építettük az autót, mellette pedig előkészítettük a raliversenyekre Kristóf autóját, és el is kísértük a versenyekre. Kristófnak olyan emberekre volt szüksége, akikre rá tudta bízni a feladatokat: akik tudják, hogyan kell egy versenyautót üzemeltetni, és ha kell, a műhelyben töltik az éjszakát, hogy a kocsival minden rendben legyen. Az ART-ben ez akkor már mindennapos volt, így a közös munka is gördülékenyen alakult” – részletezte Orova László.

Orova László, Klausz Kristóf és Kapocsi Máté.

Fotó: Dudás Máté

De mit is jelent pontosan a közös munka? Tekintve, hogy egy öttagú, kis versenycsapatról beszélünk, elsősorban a főszerelő támogatását, azaz az autó versenyekre felkészítését, karbantartását, szerelését, szervizelését. Máté felelőssége emellett a gépátvétel, valamint a jármű eljuttatása a versenyhelyszínre. László az általános feladatokon túl a kocsi telemetriai adatait ellenőrzi, hogy minden megfelelően működik-e. Az ő dolga a belső kamerás felvételek elemzése is, amelynek révén tovább gyorsulhat az autó.

Mindenhez érteni kell

„Egy versenyautónál mindenhez kell érteni a motortól az elektronikán át az üzemanyagrendszerig. Egyszerre szükséges szerelési gyakorlat és egyetemi szintű tudás. Az ART-s munkánk tökéletes gyakorlóterep volt ehhez, hiszen ott meg kellett terveznünk az autót az utolsó csavarig, de a műhelyben össze is raktuk” – emlékezett vissza Máté.

„A versenyautók között manapság nincs már akkora technológiai különbség, mint tíz éve. Emiatt éppen az a háttérmunka jelenthet előnyt, amit bele tudunk tenni ebbe a projektbe: a beállítások, az egyedi gyártású alkatrészek, a megfelelő adatelemzés. Mert hiába világbajnok pilóta valaki, ha murvára optimalizált autóval indul aszfalton, nem fog nyerni” – húzta alá Kristóf.

„Ha valaki kétszázzal megy egy erdőben, akkor oda olyan autó kell, ami fel van készítve erre” – vallja Klausz Kristóf.

Fotó: Klaus Motorsport

Azt a csapat tagjai mindannyian hangsúlyozzák, hogy szorgalom, alázat és motiváció nélkül nem érhetők el kiemelkedő eredmények.

„Szerencsénk van, mert ezt a projektet mindenki a magáénak érzi. Kicsit olyan, mint egy hobbi, amiért kapunk némi anyagi juttatást is. Emellett persze bejárjuk a világot, a versenyekről pedig mindig élményekkel telve jövünk haza” – jelentette ki Kristóf, aki hétköznapjaiban a családi vállalkozásokban munkálkodik, emellett a csapat ügyes-bajos dolgait menedzseli, és közben tanul is a Széchenyi-egyetemen.

Komoly megterhelés a tanulás és a versenyzés

„Jelentős napi terhelésről van szó, a fizikai és mentális felkészülés egyaránt sok órát vesz igénybe. Emellett kihívás a tanulmányokkal is foglalkozni, de meg kellett tanulnom arra is időt szakítani. Versenyhéten viszont minden a versenyről szól, akkor mással nem is foglalkozom” – árulta el a versenyző.

Kristóf 2010 óta vesz részt az autósportban, jelenleg egy Rally2-es szabályoknak megfelelő Skoda Fabiával versenyez, ami a professzionális szintet jelenti. A magyar és osztrák ralibajnokságban rendszeresen indul futamokon, és amikor csak teheti, Európa-bajnoki eseményeken is rajthoz áll. A legnagyobb sikere eddig összetettben az országos 4. helyezés.

„Jó néhány autótípust és autómárkát kipróbáltunk, sok szép eredményt értünk el korábban, de a Rally2-ben az áttörés még várat magára. Tavaly volt már néhány szakaszgyőzelmünk Ausztriában, idén viszont megcélozzuk a magyar bajnoki címet.

Hosszabb távon szeretnénk Európa-bajnokságon is indulni, ehhez azonban forrást kell szereznünk támogatóinktól

– ecsetelte, végül a győri ralifutamhoz fűződő különleges viszonyáról is beszélt. „Győr számomra hazai pálya, ezért is sajnálom, hogy tavaly kicsúsztam a városi szakasz előtt. Talán a megfelelési kényszer volt az oka. Éppen ezért idén nem szeretnék nyomást helyezni magamra, csak élvezni akarom a versenyt” – zárta szavait.