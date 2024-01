Nagy útra indult 2023 nyarán a döri származású Szép Márton. A pályafutását a Csornai Sportegyesületben kezdő, majd a Győri ETO és a Fehérvár 16 éves futballistáját a német Bundesligában szereplő Bayer Leverkusen igazolta le. Az elmúlt fél évben Marci az egyesület U17-es csapatának meghatározó játékosa lett. Beilleszkedett „új családjába”, vannak barátai, és csodálatos élményben volt része, amikor egy felkészülési mérkőzésen a felnőttcsapatban is pályára lépett. A fiatal tehetség nem idegen környezetbe érkezett, hiszen az elmúlt években jó néhány hetet töltött már Németországban. Most egy „nevelőcsaládnál” lakik két társával együtt. Mindene megvan, amire csak szüksége lehet, egyedül csupán a családja hiányzik. Szüleivel és testvéreivel persze szorosan tartja a kapcsolatot, mindennap beszélnek az internet segítségével. Marcit kinti tapasztalatairól kérdeztük.

Úgy érzem, sikerült beilleszkednem a csapatba, bár az első időszak mindig komoly kihívást jelent egy új játékosnak. Jó a kapcsolatom a társaimmal a pályán és azon kívül is. Például egy lengyel fiúval nagyon jóban vagyunk, illetve van egy idősebb srác, aki az elején rengeteget segített nekem. A fogadócsaládom is nagyon kedves és segítőkész, úgy érzem, hogy a legjobb helyre kerültem. Van egy saját szobám a ház harmadik emeletén, ami tökéletes számomra

– mutatta be új lakóhelyét.

Marci odakint barátkozik a német nyelvvel. Bár már mindent megért és bárkivel elbeszélget, jár nyelvtanfolyamra, amit a stadionban délelőttönként tartanak neki. Ezután az akadémián ebéd, kicsi pihenő, aztán kezdődik az edzés. A magyar fiú igyekszik időben odaérni a tréningre, hogy maradjon ideje a konditeremben is gyakorlatokat végezni. Óriási élmény volt számára, amikor a felnőttcsapat közelébe került.

Mindenhol jó, de a legjobb otthon, a Rábaközben. A mondás igazságát Szép Marci érzi már. Fotó: Cs. K. A.

„Minden napom más. Néha nagyon aktív, máskor kicsit nyugodtabb, de én mindig élvezem az egészet. Néha összefutok a felnőtt játékosokkal is, bár az edzéseink különböző időpontokban vannak. Ilyenkor lepacsizunk, kicsit beszélgetünk, váltunk pár szót. Fantasztikus élmény volt, amikor a felnőttcsapattal edzhettem, arról nem is beszélve, hogy Xabi Alonso, a vezetőedző elképesztően jó szakember. Azóta is a nevemen szólít, érdeklődik felőlem. Az edzés nagyon tempós volt, ami kifejezetten tetszett nekem. Szeretem a gyors játékot, és könnyebben boldogulok ilyen társakkal. Természetesen, amikor az erős belső védőkkel kellett szembenéznem, az nem volt mindig kellemes, de tudom, hogy ez a munka jelenti a fejlődést. Úgy érzem, elégedettek voltak velem. Nekem pedig az a célom, hogy megmutassam, jól jártak a szerződtetésemmel, ezért én akarok a legkeményebben dolgozni. Ezenkívül azt szerettem volna, hogy a következő válogatottszünetben is számoljanak velem, amit végül sikerült is elérnem. Újra köztük lehettem. Emellett szintén elképesztő élmény volt a bemutatkozásom a felnőttcsapatban egy felkészülési mérkőzésen. Az Alemannia Aachen ellen nyertünk négy-kettőre” – újságolta.

Marci még elmondta, hogy Leverkusenben profibb szemléletet tapasztal, mint amilyennel itthon találkozott. Odakint csak a focira koncentrálnak a játékosok.

„Kiemelkedően jó minőségű pályák állnak rendelkezésre, műfüvesen például még egyszer sem edzettünk. Az edzések sokkal intenzívebbek és keményebbek. Minden játékos úgy teljesít, mintha az élete múlna rajta. Mindenki bizonyítani akar, és megmutatni, hogy mire képes, ami motiválóan hat a többiekre is. Számomra az volt az egyik legérdekesebb dolog, hogy itt egy korosztályhoz akár hét-nyolc edző is tartozik. Ez eleinte furcsának tűnt. Különleges és nagyon hatékony gyakorlat, hogy az egyéni edzéseken minden játékos külön edzővel személyes figyelmet kap” – mondja Márton, aki a tanulást sem hagyta abba. A győri Prohászka-gimnázium magántanulója, félévenként vizsgázik a tananyagból.

Ez is kihívást jelent, hiszen nem könnyű összeegyeztetni a focival. De a sport miatt elengedhetetlennek tartom ezt a megoldást. Mindent megteszek azért, hogy a tanulmányaimat se hanyagoljam el, és igyekszem ezen a területen is megfelelően teljesíteni

– jegyezte meg felelősségteljesen.