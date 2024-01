A megyei első osztályban a hatodik helyen telelő Kapuvári SE-nél több változás történt a télen. A KSE vezetése elköszönt Csermelyi Imre vezető- és Ulbert Tibor kapusedzőtől.

A piros-fehérek új szakmai stábbal kezdték el a felkészülést a tavaszi idényre. A vezetőedző Varga Péter, aki korábban Csornán, Nyúlon és Lipóton is szerzett megyei bajnoki címet a csapatával. Pályaedzői Szabó Attila, illetve az eddig is a csapat kötelékébe tartozó Debreczeni Csaba. A kapusedzői posztot az egyesületnél korábban alkalmazott Takács Csaba vette át.

„Az elmúlt években többször szóba került, hogy Kapuvárra szerződöm, de eddig nem tudott megvalósulni, mert mindig volt más munkám - kezdte Varga Péter. - Böcskör Zsolt klubelnökkel az ősz végén újra tárgyaltunk és ezúttal már nem volt akadálya a megállapodásnak. Az elmúlt fél évben - amíg nem edzősködtem - kicsit fel is töltödtem, így bizonyos értelemben jól jött a pihenő. Érzek magamban elegendő erőt, hogy belevágjak a kapuvári projektbe.”

A Kapuvári SE is hosszútávon számít Varga Péter szakértelmére, ezt bizonytja, hogy határozatlan idejű szerződést kötöttek vele.

Ez a bizalom számomra is megnyugtató, ugyanakkor tisztában vagyok a rám váró feladat nehézségével - teszi hozzá Varga Péter. - Bízom abban, hogy belátható időn belül a város hírnevének megfelelően szereplő csapatot tudunk kialakítani Az biztos, a jelenlegi hatodik hely nem méltó a KSE-hez, ennél jobbra vágyik minden játékos, vezető és szurkoló. Az első fél évben nem helyezésben gondolkodunk, hanem szeretnénk lerakni egy olyan ütőképes csapat alapjait, amely azután komolyabb célok megvalósítására is alkalmas lesz. Jövőre mindennképpen élcsapat akarunk lenni a megyei első osztályban, hogy az mire lesz elég, azt majd meglátjuk.

Heti négy edzéssel és hét edzőmérkőzéssel készülnek a tavaszi folytatásra.

„A játékoskeretben lesznek változások. Matetits Istvánra keresztszalag műtétje miatt nem számíthatunk, Szabó Tibor ausztriai, Árbik Csaba pedig svájci munkája miatt nem áll majd rendelkezésre. Eddig érkezett Németh László, aki szerepelt az ETO-ban és Ajkán is, a csornai származású Szücs Adrián, korábban játszott a Fradi II-ben, legutóbb pedig Ausztriában futballozott és a Veszkényből Sárándy Kristóf. További játékosokat is szeretnénk igazolni, bár télen ez egyáltalán nem könnyű feladat” - említette végül Varga Péter.