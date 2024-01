A sport területén kiemelkedő helyet foglal el a gyermekek rendszeres testmozgásra, sportos életmódra való nevelése. A városi Ovikori-program célja – hasonlóan a szervezett és támogatott úszásoktatáshoz –, hogy minden győri gyermek szervezett keretek között, biztonságosan ismerkedjen meg a téli sportolási lehetőségekkel, azon belül is kiemelten a korcsolyázással, mint összetett fejlesztő sportmozgással. Szeresse meg a téli sportokat, aktív maradjon a téli időszakban is, nem utolsó sorban pedig életre szóló közösségi élményt kapjon.

„Az óvodai és iskolai korcsolyaoktatás célja nemcsak az alapok elsajátítása és a biztos korcsolyázó tudás megszerzése, hanem az, hogy a gyerekek a játékos feladatokon keresztül, közösségben töltött aktivitással megszeressék a sportolás élményét. Az óvodai csoportokkal a csoportlétszámnak megfelelő számú, szakképzett edző, sportpedagógus foglalkozik, akik első alkalommal felmérik a gyerekek tudását, ezt követően kezdő és haladó csoportokkal folytatják az oktatást. Kiváló mozgáskoordinációra lehet szert tenni, amely más sportok alapjainak elsajátításában is nagy segítséget jelenthetnek, ráadásul a nálunk megszerzett korcsolyázótudás egy életen át előhívható, elkíséri a gyermekeket. Az óvodások egy speciális korosztály, hiszen a motoros tanulás szakaszait figyelembe véve a mozgástanulás szempontjából még a legintenzívebb szakaszban vannak. Ebben a korosztályban még hatékonyan valósítható meg a testmozgásra nevelés, hiszen a gyermekek alapvető életkori sajátossága a sok mozgás. Így nem kell nagy erőket megmozgatni amiatt, hogy a gyerekek mozogjanak, hiszen ösztönösen aktívak és szívesen mozognak. Erre építve hatékonyabban építhető be életvitelükbe a rendszeres testmozgás, melyhez a legjobb módszert választottuk, hiszen játékos formában az óvodás gyermekek szívesen sportolnak, korcsolyáznak” – ismertette a program szakmai hátterét Bartalis József, a Győri Jégsportért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

„Az év elején Győr sporttámogatásának is köszönhetően újra tudtuk indítani a városi, önkormányzati óvodáknak szóló Ovikori-programunkat, amelyben jelenleg tizenhat önkormányzati óvoda vesz részt mintegy 542 gyermekkel. Az önkormányzati óvodák mellett számos alapítványi és magánfenntartású óvoda gyermekei, illetve az agglomeráció óvodásai is rendszeresen részt vesznek a programjainkon. A résztvevők száma, és a pedagógusoktól, szülőktől kapott visszajelzések, a sok mosolygós gyerekarc is igazolja, van létjogosultsága ennek a programunknak. A város támogatása nélkül ez nem menne, de külön öröm az is, hogy a városi Ovikori-programunk működtetését a Bethlen Gábor Alapkezelő is támogatja a Városi Civil Alapprogram keretében benyújtott sikeres pályázatunk útján, amit ezúton is köszönünk” – mondta Nagy Ákos, az UNI Győr ETO HC ügyvezetője.