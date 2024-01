A 19 esztendős futballista 2017-ben csatlakozott a zöld-fehérekhez, ahol a 2022/2023-as szezonban mutatkozott be a felnőttek között. Az utolsó mérkőzéseken már komoly szerepet kapott a győriek védelemben.

Ebben az időszakban olyan teljesítményt nyújtott, amivel felkeltette a Dunaszerdahely figyelmét, így nyáron le is igazolták a fiatal védőt. Sajnálatos módon ott nem tudott kiteljesedni, mivel egy térdsérülés hátráltatta. Felépülése után most visszatér nevelőegyesületébe - számolt be a hírről az ETO hivatalos honlapja.